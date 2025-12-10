Організатори визначились із матчем Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який буде присвячений ЛГБТ-спільноті.

Про це повідомляє The Hill.

Цим матчем буде гра, яка відбудеться 26 червня у групі G між Єгиптом та Іраном.

Голову Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що обидві країни висловили “заперечення проти цього питання”. Він назвав це “ірраціональним кроком, що підтримує певну групу”.

В свою чергу, Єгипетська футбольна асоціація повідомила, що надіслала листа генеральному секретарю ФІФА Маттіасу Графстрему. В ньому зазначається, що країна “категорично відкидає проведення будь-яких заходів, пов’язаних з підтримкою (гомосексуалізму) під час матчу між збірною Єгипту та Іраном”. При цьому Єгипет посилається на суперечності “культурним, релігійним та соціальним цінностям у регіоні, особливо в арабському та ісламському суспільствах”.

Зазначається, що в Ірані гомосексуальна поведінка може каратися смертю, а в Єгипті закони про мораль часто використовуються для придушення прав ЛГБТК+, що призводить до арештів та судового переслідування.