Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСпорт

Ліга конференцій УЄФА: «Динамо» зазнало мінімальної поразки від «Фіорентини»

Кияни йдуть на 28 сходинці групи після 5-ти матчів.

Ліга конференцій УЄФА: «Динамо» зазнало мінімальної поразки від «Фіорентини»
Тимчик (ліворуч) у матчі проти «Фіорентини»
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» на чужому полі поступилося «Фіорентині» (1:2) у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомила пресслужба біло-синіх.

Волошин з м'ячем під час матчу проти «Фіорентини»
Фото: fcdynamo.com
Волошин з м'ячем під час матчу проти «Фіорентини»

Першою зусиллями Кіна відзначилася «Фіорентина» на 18 хвилині.

Піхальонок завдає удару по воротах
Фото: fcdynamo.com
Піхальонок завдає удару по воротах

Кияни відігралися завдяки голу Михйаленка на 55-й. Підсумковий результат встановив Гудмундссон, забивши на 74 хвилині.

Форвард «Динамо» Герреро протягує м'яч
Фото: fcdynamo.com
Форвард «Динамо» Герреро протягує м'яч

Після поразки підопічні Ігоря Костюка залишилися на 28 сходинці групи з 3-ма очками в активі. Для виходу до фінальної частини кияни повинні піднятися щонайменше на 24 позиції.

Нагадаємо, «Шахтар» у п’ятому турі ЛК зіграє проти мальтійського «Хамрута».
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies