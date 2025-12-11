Кияни йдуть на 28 сходинці групи після 5-ти матчів.

«Динамо» на чужому полі поступилося «Фіорентині» (1:2) у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомила пресслужба біло-синіх.

Першою зусиллями Кіна відзначилася «Фіорентина» на 18 хвилині.

Кияни відігралися завдяки голу Михйаленка на 55-й. Підсумковий результат встановив Гудмундссон, забивши на 74 хвилині.

Після поразки підопічні Ігоря Костюка залишилися на 28 сходинці групи з 3-ма очками в активі. Для виходу до фінальної частини кияни повинні піднятися щонайменше на 24 позиції.

