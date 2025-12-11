Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Спорт

Молодіжна збірна України з хокею поступилась Словенії

Після трьох турів українська молодіжка має 3 очки.

Молодіжна збірна України з хокею поступилась Словенії
Молодіжна збірна україни з хокею, архівне фото
Фото: fhu.com.ua

Молодіжна збірна України з хокею провела третю гру на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1А.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українські хокеїсти поступились господарям змагань, команді Словенії, з рахунком 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).

Після трьох турів українська молодіжка має 3 очки. Після стартової перемоги в овертаймі над Казахстаном (2:1) збірна України у додатковий час поступилася Норвегії з рахунком 2:3.

Українська молодіжка має провести ще два матчі - з Австрією та Францією.

Турнірне становище: Норвегія - 8 очок (після 3-х ігор) Австрія - 6 (3), Словенія - 4 (3), Казахстан - 3 (2), Україна - 3 (3), Франція - 0 (1).

Переможець турніру, який триватиме до 13 грудня, вийде до елітного дивізіону чемпіонату світу (U20).
﻿
