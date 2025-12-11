Молодіжна збірна України з хокею поступилась Словенії

Молодіжна збірна України з хокею провела третю гру на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1А.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українські хокеїсти поступились господарям змагань, команді Словенії, з рахунком 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).

Після трьох турів українська молодіжка має 3 очки. Після стартової перемоги в овертаймі над Казахстаном (2:1) збірна України у додатковий час поступилася Норвегії з рахунком 2:3.

Українська молодіжка має провести ще два матчі - з Австрією та Францією.

Турнірне становище: Норвегія - 8 очок (після 3-х ігор) Австрія - 6 (3), Словенія - 4 (3), Казахстан - 3 (2), Україна - 3 (3), Франція - 0 (1).

Переможець турніру, який триватиме до 13 грудня, вийде до елітного дивізіону чемпіонату світу (U20).