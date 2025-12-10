Ліга чемпіонів: "Аталанта" обіграла чемпіонів світу, "Барселона" здолала "Айнтрахт"

У футбольній Лізі чемпіонів стартував шостий тур основного раунду. Найбільша несподіванка сталася у Бергамо: там місцева "Аталанта", яка в Серії А плентається на 12-ому місці, змогла обіграти чинних чемпіонів світу - "Челсі".

Хоча лондонці відкрили рахунок зусиллями Жоао Педро, по перерві італійці двічі відзначилися у воротах підопічних Енцо Марески. Забивали Скамакка та де Кетелааре. 2:1 у підсумку на користь господарів.

На оновленому "Камп Ноу" "Барселона" без капітана Араухо здолала опір "Айнтрахта" - хоча теж пропустила першою. Героєм дня став Жюль Кунде, що оформив дубль за три хвилини - ті самі 2:1 на табло.

"Ліверпуль", до всіх проблем і негараздів якого цього сезону додався ще й скандал із зіркою Мохаммедом Салахом, трохи зняв із себе тягар, обігравши на виїзді "Інтер". Єдиний гол міланцям з пенальті забив Солослаї.

"Баварія" після поразки минулого туру від "Арсеналу" повернулася на переможний шлях. Мюнхенці забили у матчі зі "Спортінгом" чотири рази, але один м'яч - у власні ворота. Тому 3:1 після фінального свистка.

В інших матчах "Марсель" з труднощами виграв у бельгійського "Уніона" 3:2, з таким само рахунком "Атлетико" був сильнішим за "ПСВ", а "Тоттенгем" легко впорався з чеською "Славією" - 3:0.