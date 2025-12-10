НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Аталанта" обіграла чемпіонів світу, "Барселона" здолала "Айнтрахт"

Кризовий "Ліверпуль" зміг обіграти "Інтер", а "Баварія" не мала особливих проблем зі "Спортінгом".

Ліга чемпіонів: "Аталанта" обіграла чемпіонів світу, "Барселона" здолала "Айнтрахт"
Аталанта - Челсі 2:1
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів стартував шостий тур основного раунду. Найбільша несподіванка сталася у Бергамо: там місцева "Аталанта", яка в Серії А плентається на 12-ому місці, змогла обіграти чинних чемпіонів світу - "Челсі".

Хоча лондонці відкрили рахунок зусиллями Жоао Педро, по перерві італійці двічі відзначилися у воротах підопічних Енцо Марески. Забивали Скамакка та де Кетелааре. 2:1 у підсумку на користь господарів.

На оновленому "Камп Ноу" "Барселона" без капітана Араухо здолала опір "Айнтрахта" - хоча теж пропустила першою. Героєм дня став Жюль Кунде, що оформив дубль за три хвилини - ті самі 2:1 на табло.

"Ліверпуль", до всіх проблем і негараздів якого цього сезону додався ще й скандал із зіркою Мохаммедом Салахом, трохи зняв із себе тягар, обігравши на виїзді "Інтер". Єдиний гол міланцям з пенальті забив Солослаї.

"Баварія" після поразки минулого туру від "Арсеналу" повернулася на переможний шлях. Мюнхенці забили у матчі зі "Спортінгом" чотири рази, але один м'яч - у власні ворота. Тому 3:1 після фінального свистка.

В інших матчах "Марсель" з труднощами виграв у бельгійського "Уніона" 3:2, з таким само рахунком "Атлетико" був сильнішим за "ПСВ", а "Тоттенгем" легко впорався з чеською "Славією" - 3:0.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies