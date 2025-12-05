Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСпорт

​Збірна України дізналась своїх суперників, якщо зможе потрапити на ЧС-2026 з футболу

Спочатку Україна має пройти двох суперників у європейському відборі.

​Збірна України дізналась своїх суперників, якщо зможе потрапити на ЧС-2026 з футболу
Італійський тенор Андреа Бочеллі виступає на жеребкуванні фіналу ЧС-2026, 5 грудня 2025 року
Фото: EPA/UPG

5 грудня відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу, який США, Канада та Мексика прийматимуть влітку наступного року.

Про це повідомляє “Трибуна”.

За результатами жеребкування сформовані наступні групи:

Група A: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець європейського плей-оф шляху D (Данія, Північна Македонія, Чехія, Ірландія);

Група B: Канада, Швейцарія, Катар, переможець європейського плей-оф шляху A (Італія, Північна Ірландія, Уельс, Боснія та Герцоговина);

Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті;

Група D: США, Австралія, Парагвай, переможець європейського плей-оф шляху С (Словаччина, Косово, Туреччина, Румунія);

Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао;

Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець європейського плей-оф шляху B (Україна, Швеція, Польща, Албанія);

Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія;

Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде;

Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плей-оф 2 (Болівія, Суринам, Ірак);

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія;

Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плей-оф 1 (Нова Каледонія, Ямайка, ДР Конго);

Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

Щоб потрапити на чемпіонат світу через плей-оф кваліфікації, збірна України має здолати двох суперників. 26 березня Україна зіграє зі Швецією, а у разі перемоги - з сильнішим з пари Польща - Албанія.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies