5 грудня відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу, який США, Канада та Мексика прийматимуть влітку наступного року.
Про це повідомляє “Трибуна”.
За результатами жеребкування сформовані наступні групи:
Група A: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець європейського плей-оф шляху D (Данія, Північна Македонія, Чехія, Ірландія);
Група B: Канада, Швейцарія, Катар, переможець європейського плей-оф шляху A (Італія, Північна Ірландія, Уельс, Боснія та Герцоговина);
Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті;
Група D: США, Австралія, Парагвай, переможець європейського плей-оф шляху С (Словаччина, Косово, Туреччина, Румунія);
Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао;
Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець європейського плей-оф шляху B (Україна, Швеція, Польща, Албанія);
Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія;
Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде;
Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плей-оф 2 (Болівія, Суринам, Ірак);
Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія;
Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плей-оф 1 (Нова Каледонія, Ямайка, ДР Конго);
Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.
Щоб потрапити на чемпіонат світу через плей-оф кваліфікації, збірна України має здолати двох суперників. 26 березня Україна зіграє зі Швецією, а у разі перемоги - з сильнішим з пари Польща - Албанія.