Спочатку Україна має пройти двох суперників у європейському відборі.

Італійський тенор Андреа Бочеллі виступає на жеребкуванні фіналу ЧС-2026, 5 грудня 2025 року

5 грудня відбулося жеребкування фінальної частини ЧС-2026 з футболу, який США, Канада та Мексика прийматимуть влітку наступного року.

Про це повідомляє “Трибуна”.

За результатами жеребкування сформовані наступні групи:

Група A: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець європейського плей-оф шляху D (Данія, Північна Македонія, Чехія, Ірландія);

Група B: Канада, Швейцарія, Катар, переможець європейського плей-оф шляху A (Італія, Північна Ірландія, Уельс, Боснія та Герцоговина);

Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті;

Група D: США, Австралія, Парагвай, переможець європейського плей-оф шляху С (Словаччина, Косово, Туреччина, Румунія);

Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао;

Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець європейського плей-оф шляху B (Україна, Швеція, Польща, Албанія);

Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія;

Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде;

Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плей-оф 2 (Болівія, Суринам, Ірак);

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія;

Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плей-оф 1 (Нова Каледонія, Ямайка, ДР Конго);

Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

Щоб потрапити на чемпіонат світу через плей-оф кваліфікації, збірна України має здолати двох суперників. 26 березня Україна зіграє зі Швецією, а у разі перемоги - з сильнішим з пари Польща - Албанія.