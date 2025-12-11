Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна програв "Сіті", "Бенфіка" Трубіна і Судакова здолала "Наполі"

Мадридський гранд ризикує залишитися без головного тренера через невдоволення керівництва.

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна програв "Сіті", "Бенфіка" Трубіна і Судакова здолала "Наполі"
Реал - Ман Сіті 1:2
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів сталася одна з найочікуваніших битв основного етапу: мадридський "Реал" приймав "Манчестер Сіті" у матчі, який, за чутками, мав вирішити долю наставника "бланкос" Хабі Алонсо.

Вочевидь, коуч таки буде звільнений, адже господарі програли: хоч і повели в рахунку завдяки першому за тривалий час голу Родріго, але ще до перерви пропустили від О'Райлі та Голланда з пенальті. 2:1 на користь "містян" - за поразкою своєї команди українець Андрій Лунін спостерігав з лави запасних.

Натомість за "Бенфіку" зіграли обидва українці у складі - Анатолій Трубін видав сухий поєдинок з "Наполі", а Георгій Судаков, попри відсутність результативних дій, посприяв тому, що "орли" забили італійцям двічі. 2:0 - португальці зберігають шанси на плей-оф.

В інших матчах дня Ілля Забарний та його "ПСЖ" розписали нульову нічию з "Атлетіком" з Більбао, "Баєр" та "Ньюкасл" видали веселі 2:2, "Арсенал" розбив "Брюгге" на виїзді 3:0, а "Боруссія" Дортмунд не змогла обіграти скромний "Буде-Глімт" - 2:2. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies