В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Плей-оф відбору на ЧС-2026 збірна Україна гратиме у Іспанії

Українці гратимуть проти Швеції у Валенсії.

Плей-офф ЧС-2026 з футболу збірна України проведе у Валенсії
Фото: УАФ

Виконавчий комітет УАФ визначився із місцем проведення одного чи двох матчів плей-оф відбору ЧС-2026 з футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

“Було розглянуто кілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах національної збірної України”, - йдеться у повідомленні.

Тепер УАФ має укласти угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

Стадіон “Естадіо Сьютат де Валенсія” може прийняти 26 354 глядачів, на ньому грає футбольний клуб “Леванте”.

26 березня 2026 року в півфіналі плей-оф збірна України гратиме проти Швеції. У разі перемоги 31 березня на цьому ж стадіоні відбудеться гра з переможцем пари Польща - Албанія.
