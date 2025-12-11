Українці гратимуть проти Швеції у Валенсії.

Плей-офф ЧС-2026 з футболу збірна України проведе у Валенсії

Виконавчий комітет УАФ визначився із місцем проведення одного чи двох матчів плей-оф відбору ЧС-2026 з футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

“Було розглянуто кілька потенційних варіантів в різних країнах. Але обраний стадіон був оптимальним в інтересах національної збірної України”, - йдеться у повідомленні.

Тепер УАФ має укласти угоду зі стадіоном та проінформувати УЄФА щодо затвердженого варіанту.

Стадіон “Естадіо Сьютат де Валенсія” може прийняти 26 354 глядачів, на ньому грає футбольний клуб “Леванте”.

26 березня 2026 року в півфіналі плей-оф збірна України гратиме проти Швеції. У разі перемоги 31 березня на цьому ж стадіоні відбудеться гра з переможцем пари Польща - Албанія.