Як не втратити себе серед новин про війну

Я кардіолог, і останні роки бачу не лише хвороби серця у звичному сенсі. Я бачу серця, які виснажені тривогою. Бачу людей, які навчилися жити в хронічному напруженні так, ніби це стало нормою. Бачу, як інформаційна війна щодня добирається до пульсу, тиску, сну, дихання, ритму серця і, зрештою, до здатності людини залишатися собою.

Кожен ранок чимало моїх пацієнтів починають день не зі склянки води, не зі сніданку і навіть не з вимірювання тиску. Вони починають його з новин. Стрічка, повідомлення, заголовки, тривожні чати, відео, коментарі, прогнози. Ще не встигли остаточно прокинутися, а мозок уже входить у режим небезпеки, а серце — у режим перевантаження.

Фото: pexels-energepic

Ми не можемо вимкнути реальність. Не можемо вдати, що війни немає. І не можемо зупинити ураган, який насувається на суспільство. Не можемо заборонити собі знати, співпереживати, реагувати. Але можемо навчитися не жити всередині безперервної інформаційної атаки.

Організм людини не створений для того, щоб 24 години на добу отримувати сигнали про небезпеку. Коли ми безупинно читаємо тривожні новини, тіло не розрізняє, де реальна загроза тут і зараз, а де заголовок у телефоні. Воно відповідає однаково: викидом гормонів стресу, пришвидшеним серцебиттям, спазмом судин, підвищенням артеріального тиску, поверхневим диханням. Якщо це трапляється зрідка, організм справляється. Якщо щодня і по багато разів — ми отримуємо виснаження.

Дуже часто люди описують це однаковими словами: “постійно стискає в грудях”, “не можу глибоко вдихнути”, “серце то калатає, то завмирає”, “увечері тиск вищий, ніж зазвичай”, “засинаю з телефоном у руці й прокидаюся від тривоги”. У багатьох випадках це не означає негайну серцеву катастрофу, але це точно означає, що нервова й серцево-судинна система працюють на межі.

Перше, що я раджу як лікар: дозуйте новини, як дозують ліки. Не безконтрольно, не щохвилини, не за принципом “ще раз перевірю — раптом щось змінилося”. Інформація не повинна надходити в організм безперервною крапельницею. Достатньо кількох визначених проміжків на день, коли ви читаєте перевірені джерела й отримуєте основну картину. Усе інше — не поінформованість, а самовиснаження.

Друге: не заходьте в новини одразу після пробудження і не занурюйтеся в них перед сном. Це дві найуразливіші точки доби для нервової системи. Ранок задає тон усьому дню. Ніч визначає, чи відновиться ваш організм. Якщо ви відкриваєте стрічку в перші хвилини після пробудження, серце і судини отримують сигнал тривоги ще до того, як тіло встигло включитися в день. Якщо робите це вночі — позбавляєте себе шансу на повноцінний сон, а отже, і на відновлення серцево-судинної системи.

Третє: повертайте тіло собі. Стрес живе не лише в думках — він осідає в м’язах, у диханні, у поставі, у серцевому ритмі. Коли людина годинами читає новини, вона часто завмирає фізично: не рухається, затримує дихання, напружує плечі, щелепу, живіт. Це запускає замкнене коло: тривога підсилює тілесну напругу, а тілесна напруга — тривогу. Найпростіший спосіб розірвати це коло — рух. Не обов’язково тренування. Іноді достатньо пройтися, розім’яти плечі, вийти на повітря, зробити кілька спокійних глибших видихів.

Наприклад: спокійний вдих на чотири рахунки й повільний видих на шість. Кілька хвилин такого дихання можуть помітно зменшити напруження.

Ще одна важлива річ, яку багато хто недооцінює: інформаційний стрес часто маскується під “проблеми із серцем”, але іноді справді може їх провокувати. У людей із гіпертонією, аритміями, ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю тривале емоційне перевантаження здатне погіршувати перебіг хвороби. Саме тому турбота про психічну гігієну для кардіологічного пацієнта — не щось другорядне.

Я часто кажу пацієнтам: будь ласка, не замінюйте контроль тиску контролем стрічки новин. Краще виміряйте артеріальний тиск, ніж уп’яте перечитувати той самий тривожний пост. Краще вчасно прийміть призначені ліки, ніж годину сперечайтеся в коментарях. Краще ляжте спати раніше, ніж дочікуйтеся “ще одного оновлення”. Серцю потрібна не лише інформація про небезпеку. Серцю потрібен режим, сон, вода, рух, стабільність і хоча б короткі проміжки тиші.

Нам усім сьогодні важко. І в цій важкості є велика спокуса жити тільки реакцією: читати, здригатися, оновлювати, чекати, боятися. Але людина — це більше, ніж її тривога. Більше, ніж її стрічка новин. Більше, ніж безкінечне очікування поганих повідомлень.

Не втратити себе серед новин про війну — не означає відгородитися від чужого болю. Це означає зберегти внутрішню опору, щоб мати сили жити, працювати, підтримувати близьких, лікуватися, допомагати, бути корисним. Серце не повинно весь час жити так, ніби небезпека відбувається в ньому щосекунди.

Іноді найвідповідальніше рішення — це не відкрити ще один канал новин, а закрити телефон, випити води, вийти до світла, подихати, обійняти рідних, поміряти тиск, прийняти свої ліки, вчасно лягти спати.

Бо вистояти — це теж медична рекомендація.