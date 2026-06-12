Партнерство держави, громад, експертів та громадськості: як формується сучасна система управління відходами в Україні?

Нещодавно в Україні були ухвалені зміни до Методики роздільного збирання побутових відходів. Оновлений документ створює єдині підходи до сортування для громад по всій Україні, формуючи зрозумілу систему для споживачів, комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування.

Фото: надане Ольгою Машковою

Чим особлива оновлена Методика?

Уніфікація підходів. Єдина система символів формує спільну мову роздільного збирання відходів для всієї країни. Головна зміна – можливість використовувати єдині символи для позначення різних типів відходів.

Практичність і доступність для громад. Не кожна громада може дозволити собі швидко замінити весь контейнерний парк. Натомість новий підхід дозволяє використовувати наявні контейнери, доповнивши їх зрозумілими наліпками та позначеннями. Іншими словами, громади можуть використовувати наявну інфраструктуру, поступово впроваджуючи нову систему через маркування та інформаційні матеріали. Це сприятиме економії коштів у громадах.

У системі з'являється більш детальне маркування біовідходів. Чому це важливо? Дослідження морфологічного складу побутових відходів говорить про те, що значну частину побутових відходів становлять саме біовідходи. І саме біовідходи є джерелом утворення метану на полігонах. Тому розвиток системи роздільного збирання біовідходів є одним із ключових напрямів європейської політики у сфері управління відходами, оскільки сприяє ефективнішому сортуванню та зменшенню кількості відходів, які потрапляють на полігони.

Підхід, закладений у оновленій Методиці, відповідає практикам, які вже багато років працюють у країнах ЄС. Зміни до Методики були напрацьовані Міністерством розвитку громад і територій України, а також програмою WM4U «Посилення управління побутовими відходами в Україні». За основу була взята скандинавська модель. Важливо і цінно, що громадськість мала можливість долучатися до роботи.

Приклад впливу громадськості

Управління відходами — це передусім ефективне використання ресурсів, інвестиція у здоров’я громадян, а також фундаментальний чинник стійкості громад та довгострокової якості життя.

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Працюючи сім років у сфері управління відходами та підтримки громад на цьому шляху — від досліджень морфологічного складу побутових відходів до розробки місцевих планів управління відходами — для нас важливо було долучитися до громадського обговорення змін до Методики роздільного збирання побутових відходів. Значну частину зауважень фахівчині нашої організації, експертки з екологічних питань Тамари Кундельської було враховано. І це приклад того, що громадські консультації можуть реально впливати на кінцеві рішення.

Виходить, механізм консультацій може бути не формальністю, а дієвим інструментом покращення державних рішень.

Екологічний ліфт: як ідеї стають рішеннями

Утім, потенціал залучення громадськості до таких процесів більший. Хотілося б, щоб інформація про громадські обговорення мала більше поширення, адже не всі експерти та громадські організації щодня відстежують сайти органів влади. Успішна система управління відходами будується через партнерство. Адже сталий розвиток сфери базується на синергії: держава формує правила, бізнес інвестує в інфраструктуру, органи місцевого самоврядування реалізують рішення на місцях, а громадський сектор виступає каталізатором — тестує інновації та масштабує успішні екологічні практики.

Я часто називаю це екологічним ліфтом. Ідеї можуть народжуватися на місцевому рівні, виростати до рівня громади та держави. І навпаки — національні рішення мають доходити до кожного двору, кожного будинку і кожної родини.

Тому важливо, щоб Україна використовувала не випадкові рішення, а адаптувала досвід країн, які вже пройшли цей шлях.

Впроваджуючи оновлену Методику роздільного збирання побутових відходів, ми не починаємо з нуля, а спираємося на практики, які довели свою ефективність у Швеції та інших країнах Європи, інтегруючи цей досвід відповідно до наших реалій.