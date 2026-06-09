Саме про це ми нещодавно говорили під час першої зустрічі UGB Club: NextGen – спільного проєкту UGB та Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Разом зі студентами провідних українських університетів, істориком Ярославом Грицаком та експертами UGB (Укргазбанку) ми обговорювали, які навички допоможуть молодим людям бути успішними у світі постійних змін. Однією з ключових тем цієї дискусії стала сучасна стратегія побудови кар’єри.

Сьогодні класичне питання зі співбесід “Ким ви бачите себе через 5 років?” сприймається з посмішкою і здається майже анекдотичним. Ми живемо у світі, де стрімко змінюються технології та суспільні реалії, тому вгадати точну назву своєї посади навіть через кілька років практично неможливо. Однак це не означає, що кар’єру більше не потрібно планувати. Навпаки, правила гри змінилися, і для того, щоб бути успішним, потрібні нові підходи.

Фото: dan-it.com.ua Співбесіда

Концепція «летючої риби» як головна конкурентна перевага

Як адаптуватися до сучасних швидкостей? У міжнародному корпоративному середовищі та провідних бізнес-школах дедалі більшої ваги набуває концепція так званої «летючої риби» (flying fish).

Звичайна риба чудово розуміє воду, адже вона в ній народжена. Але летюча риба здатна орієнтуватися відразу у двох стихіях - воді й повітрі та ефективно їх поєднувати. Саме це робить її швидкою та адаптивною. За теорією еволюції виживають не найсильніші чи найрозумніші, а ті, хто найкраще пристосовується до змін.

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Для сучасної людини це означає необхідність поєднувати різні сфери знань і досвіду: гуманітарні та технічні дисципліни, навчання в Україні та за кордоном, розуміння різних секторів економіки. Саме широкий світогляд і так звані background knowledge дедалі більше визначатимуть професійний успіх. Наприклад, якщо ви прагнете працювати на державному рівні, важливо розуміти не лише державні процеси, а й логіку бізнесу та економіки.

Пастка швидкого злету і накопичення навичок

Молоде покоління часто прагне блискавичного кар’єрного зростання, бажаючи швидко отримати високу посаду. Проте варто пам’ятати просте правило: ті, хто різко піднімаються без достатнього досвіду, так само швидко можуть втратити свої позиції.

Багато хто не усвідомлює, що керівник – це окрема професія. Не завжди варто прагнути лише вертикального зростання за кількістю підлеглих. Набагато ефективнішою є стратегія накопичення навичок: вивчати нові процеси, освоювати сучасні технології, розуміти, як працюють різні функції та команди.

Зростайте в експертизі, розширюйте власні компетенції та не перестрибуйте свою «стелю некомпетентності». Саме глибина знань і вміння навчатися стають найнадійнішою інвестицією в кар’єру.

Відповідальність – ваш головний актив

У сучасному світі найгірше, що можна зробити перед роботодавцем – взяти на себе відповідальність, пообіцяти й не виконати. Водночас не меншою помилкою є страх брати відповідальність узагалі.

Готовність діяти, ухвалювати рішення та виходити із зони комфорту одразу виділяє людину серед інших. Не варто боятися невдач. Зрілість починається з розуміння того, що будь-яке професійне майбутнє є наслідком власних рішень. Якщо ви не робите вибір самостійно, його зробить життя – і цей вибір може вам не сподобатися.

Замість висновку

Попри всю невизначеність майбутнього, важливо мати хоча б загальне бачення того, де ви хочете бути через 5-10 років. Кожна прочитана книга, нова навичка чи вивчена мова формують ваш особистий капітал і наближають до мети.

Обираючи першу роботу, звертайте увагу не лише на назву посади, а й на те, чи має компанія стратегію розвитку. Питання до роботодавця «Де ваша компанія буде через 5 років?» може стати хорошим індикатором того, чи варто інвестувати свій час у цю організацію. Шукайте середовище, яке дає можливість навчатися, розвиватися та розширювати власні горизонти. Саме такі люди «летючі риби» - найкраще почуваються у світі постійних змін.

Як зауважив під час дискусії Ярослав Грицак, саме нинішнє покоління молодих українців формуватиме країну після війни. Тому питання професійного розвитку сьогодні є значно ширшим за вибір роботи – йдеться про формування майбутніх лідерів України.