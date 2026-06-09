Концепція «летючої риби» як головна конкурентна перевага
Як адаптуватися до сучасних швидкостей? У міжнародному корпоративному середовищі та провідних бізнес-школах дедалі більшої ваги набуває концепція так званої «летючої риби» (flying fish).
Звичайна риба чудово розуміє воду, адже вона в ній народжена. Але летюча риба здатна орієнтуватися відразу у двох стихіях - воді й повітрі та ефективно їх поєднувати. Саме це робить її швидкою та адаптивною. За теорією еволюції виживають не найсильніші чи найрозумніші, а ті, хто найкраще пристосовується до змін.
Для сучасної людини це означає необхідність поєднувати різні сфери знань і досвіду: гуманітарні та технічні дисципліни, навчання в Україні та за кордоном, розуміння різних секторів економіки. Саме широкий світогляд і так звані background knowledge дедалі більше визначатимуть професійний успіх. Наприклад, якщо ви прагнете працювати на державному рівні, важливо розуміти не лише державні процеси, а й логіку бізнесу та економіки.
Пастка швидкого злету і накопичення навичок
Молоде покоління часто прагне блискавичного кар’єрного зростання, бажаючи швидко отримати високу посаду. Проте варто пам’ятати просте правило: ті, хто різко піднімаються без достатнього досвіду, так само швидко можуть втратити свої позиції.
Багато хто не усвідомлює, що керівник – це окрема професія. Не завжди варто прагнути лише вертикального зростання за кількістю підлеглих. Набагато ефективнішою є стратегія накопичення навичок: вивчати нові процеси, освоювати сучасні технології, розуміти, як працюють різні функції та команди.
Зростайте в експертизі, розширюйте власні компетенції та не перестрибуйте свою «стелю некомпетентності». Саме глибина знань і вміння навчатися стають найнадійнішою інвестицією в кар’єру.
Відповідальність – ваш головний актив
У сучасному світі найгірше, що можна зробити перед роботодавцем – взяти на себе відповідальність, пообіцяти й не виконати. Водночас не меншою помилкою є страх брати відповідальність узагалі.
Готовність діяти, ухвалювати рішення та виходити із зони комфорту одразу виділяє людину серед інших. Не варто боятися невдач. Зрілість починається з розуміння того, що будь-яке професійне майбутнє є наслідком власних рішень. Якщо ви не робите вибір самостійно, його зробить життя – і цей вибір може вам не сподобатися.
Замість висновку
Попри всю невизначеність майбутнього, важливо мати хоча б загальне бачення того, де ви хочете бути через 5-10 років. Кожна прочитана книга, нова навичка чи вивчена мова формують ваш особистий капітал і наближають до мети.
Обираючи першу роботу, звертайте увагу не лише на назву посади, а й на те, чи має компанія стратегію розвитку. Питання до роботодавця «Де ваша компанія буде через 5 років?» може стати хорошим індикатором того, чи варто інвестувати свій час у цю організацію. Шукайте середовище, яке дає можливість навчатися, розвиватися та розширювати власні горизонти. Саме такі люди «летючі риби» - найкраще почуваються у світі постійних змін.
Як зауважив під час дискусії Ярослав Грицак, саме нинішнє покоління молодих українців формуватиме країну після війни. Тому питання професійного розвитку сьогодні є значно ширшим за вибір роботи – йдеться про формування майбутніх лідерів України.
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