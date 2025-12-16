Глава фінського уряду закликав виділити більше коштів для прифронтових держав напередодні першого саміту країн, що межують із Росією.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Росія переорієнтує свої війська на східний фланг НАТО у разі укладення мирної угоди щодо України.

Як пише Financial Times, Петтері Орпо закликав решту країн ЄС проявити солідарність із державами східного флангу, які різко збільшують свої оборонні витрати. Вони є провідними фінансовими донорами України відносно ВВП, навіть попри те, що економіки багатьох із них перебувають під тиском.

"Ми знаємо, що коли в Україні настане мир, Росія все одно залишатиметься загрозою. Очевидно, що вони перекидатимуть свої військові сили ближче до нашого кордону і до кордону Балтії. Зрозуміло, що нам потрібна фінансова підтримка із Брюсселя", – сказав він.

У вівторок Фінляндія прийматиме перший саміт східного флангу за участю восьми країн, які мають морський або сухопутний кордон із Росією та Білоруссю. Ці держави намагатимуться узгодити спільні військові спроможності у таких сферах, як протиповітряна оборона, безпілотники та сухопутні війська. Вони також хочуть обговорити, як переміщувати озброєння і війська по всьому континенту.

Орпо наголосив, що Європі важливо бути готовою захищати себе в умовах поступового згортання участі США на континенті.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, яка "не втрачала пильності" щодо Росії, підтримуючи потужну програму готовності, зокрема бомбосховища, значні запаси критично важливих матеріалів, а також підвійськову підготовку. Водночас країна переживає економічний спад, що триває понад десятиліття, через який уряд змушений скорочувати державні витрати на тлі зростання боргу.

"Наша економіка зараз у дуже поганому стані. Це через загрозу з боку Росії. Атмосфера у Фінляндії дуже складна", – зазначив Орпо.

Він додав, що країни східного флангу зацікавлені не лише в €1,5 млрд невикористаних європейських коштів для військових проєктів, а й у значній частині приблизно €130 млрд, які ЄС планує спрямувати на оборону в наступному бюджетному періоді.

Орпо визнав, що Європу чекає "дуже важливий тиждень", аби довести, що вона здатна не лише говорити, а й діяти щодо миру в Україні.

На запитання, що станеться, якщо саміт ЄС у четвер і п’ятницю завершиться без фінансової підтримки для України, Орпо відповів: "Я не хочу про це думати. Бо інших варіантів у нас немає".

Кілька країн НАТО попередили, що Росія буде готова до масштабного протистояння із західним військовим альянсом протягом трьох-п’яти років після припинення бойових дій в Україні.

Естонія, Литва та Польща вже наступного року планують витрачати на оборону понад 5% свого ВВП, значно перевищуючи ціль, озвучену президентом США Дональдом Трампом, а інші прифронтові держави також збільшують військові видатки.