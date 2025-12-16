У ніч на 16 грудня російська армія вчергове атакувала Одеську область дронами. Горів склад із побутовою технікою. Люди не постраждали.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.
"Росія продовжує терорирузувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа", – розповів він.
Займання охопило склад з побутовою технікою – бойлерами та обігрівачами. Наразі пожежу повністю ліквідовано.
Врятували поруч розташований склад логістичної кампанії.
"Постраждалих, на щастя, немає. На місці події продовжують працювати відповідні служби", – зазначив Кіпер.
- У ніч на 16 грудня російські війська атакували Україну 69 безпілотниками. ППО знешкодила 57 із них. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.