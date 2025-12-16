В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
На Одещині через дрони РФ горів склад із побутовою технікою

Ворог атакував регіон десятками безпілотників. 

У ніч на 16 грудня російська армія вчергове атакувала Одеську область дронами. Горів склад із побутовою технікою. Люди не постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер. 

"Росія продовжує терорирузувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа", – розповів він. 

Займання охопило склад з побутовою технікою – бойлерами та обігрівачами. Наразі пожежу повністю ліквідовано.

Наслідки російської атаки на Одещині

Врятували поруч розташований склад логістичної кампанії. 

"Постраждалих, на щастя, немає. На місці події продовжують працювати відповідні служби", – зазначив Кіпер. 

