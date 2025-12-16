У ніч на 16 грудня російська армія вчергове атакувала Одеську область дронами. Горів склад із побутовою технікою. Люди не постраждали.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Росія продовжує терорирузувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа", – розповів він.

Займання охопило склад з побутовою технікою – бойлерами та обігрівачами. Наразі пожежу повністю ліквідовано.

Фото: Одеська ОВА наслідки російської атаки на Одещині

Врятували поруч розташований склад логістичної кампанії.

"Постраждалих, на щастя, немає. На місці події продовжують працювати відповідні служби", – зазначив Кіпер.

