У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Бельгія відкинула компроміс Єврокомісії щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України

Уряд прем’єра Барта де Вевера вважає запропоновані гарантії недостатніми, через що ЄС може не встигнути домовитися про €210 млрд кредиту до саміту лідерів у четвер.

Прем'єр-міністри Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія намагалася розблокувати угоду, запропонувавши Бельгії юридичні запобіжники: можливість використати до €210 млрд у разі позовів з боку РФ, вимогу фінансових гарантій від країн ЄС щонайменше на 50% суми, а також розірвання всіма членами ЄС двосторонніх інвестиційних угод з Росією.

Втім, як пише Politico, Брюссель наполягає, що цього недостатньо, побоюючись, що саме Бельгія нестиме фінансову відповідальність у разі спроб Росії повернути кошти. Позицію Бельгії підтримали Італія, Мальта, Болгарія та Чехія, які закликають шукати альтернативні джерела фінансування України, зокрема через спільний борг ЄС.

Німеччина наполягає, що реальної альтернативи використанню російських активів немає, оскільки спільний борг потребує одностайності й може бути заблокований Угорщиною. Канцлер Фрідріх Мерц попередив, що провал угоди серйозно підірве здатність ЄС діяти.

Франція публічно підтримує план, але в Єлисейському палаці визнають «нейтральну» позицію між використанням активів РФ і випуском євробондів.
