В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Мар’яна Безугла блокує трибуну Верховної Ради й вимагає звільнити Сирського, депутатка побилася з Сергієм Тарутою

Безугла також влаштувала бійку з депутатом зі «Слуги» Андрієм Клочком

Мар’яна Безугла блокує трибуну Верховної Ради й вимагає звільнити Сирського, депутатка побилася з Сергієм Тарутою
Мар’яна Безугла блокую трибуну у Раді, 16 грудня 2025
Фото: Телеграм / Мар’яна Безугла

Сьогодні, 16 грудня, нардеп Мар’яна Безугла блокує трибуну Верховної Ради й вимагає звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

Про це стало відомо з дописів народних депутатів у соціальних мережах. 

Спікер ВРУ Руслан Стефанчук закликав Безуглу припинити блокувати трибуну. Після чого декілька нардепів, зокрема Сергій Тарута, зірвали плакати, що розвісила у президії Безугла. Також між Тарутою та Безуглою сталася бійка прямо за трибуною.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець намагався вмовити нардепку Марʼяну Безуглу розблокувати трибуну. 

Безугла відмовилася та влаштувала бійку з іншим депутатом зі «Слуги» Андрієм Клочком.

Згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук був вимушений оголосити перерву у засіданні парламенту на 15 хвилин через блокування трибуни Марʼяною Безуглою. 

Спікер запросив голів фракцій та груп на нараду.

Марʼяна Безугла послала нардепа Миколу Тищенка «за кораблем».

Оскільки трибуна заблокована, нардепи почали виступи зі своїх місць. 
Теми: , ,
﻿
