Безугла також влаштувала бійку з депутатом зі «Слуги» Андрієм Клочком

Сьогодні, 16 грудня, нардеп Мар’яна Безугла блокує трибуну Верховної Ради й вимагає звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це стало відомо з дописів народних депутатів у соціальних мережах.

Спікер ВРУ Руслан Стефанчук закликав Безуглу припинити блокувати трибуну. Після чого декілька нардепів, зокрема Сергій Тарута, зірвали плакати, що розвісила у президії Безугла. Також між Тарутою та Безуглою сталася бійка прямо за трибуною.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець намагався вмовити нардепку Марʼяну Безуглу розблокувати трибуну.

Безугла відмовилася та влаштувала бійку з іншим депутатом зі «Слуги» Андрієм Клочком.

Згодом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук був вимушений оголосити перерву у засіданні парламенту на 15 хвилин через блокування трибуни Марʼяною Безуглою.

Спікер запросив голів фракцій та груп на нараду.

Марʼяна Безугла послала нардепа Миколу Тищенка «за кораблем».

Оскільки трибуна заблокована, нардепи почали виступи зі своїх місць.