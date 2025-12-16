У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаПолітика

Прем'єр Нідерландів: нічого не вказує на готовність Путіна до миру, тому важливо продовжувати підтримку України

Серед іншого, Нідерланди прискорять виділення 700 мільйонів євро для України наступного року.

Прем'єр Нідерландів: нічого не вказує на готовність Путіна до миру, тому важливо продовжувати підтримку України
Зеленський та Дік Схооф у Гаазі, Нідерланди, 16 грудня 2025
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що поки що нічого не вказує на готовність очільник Кремля Путіна зробити крок до миру, тому важливо продовжувати військову підтримку України, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Залишається питання, чи Путін нарешті серйозно готовий зробити кроки до миру. Поки що нічого на це не вказує. Ось чому ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну всіма способами, особливо військовою підтримкою”, – сказав Дік Схооф на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Нідерландах. 

Він заявив, що Нідерланди прискорять виділення 700 мільйонів євро наступного року

Ми вже внесли ще 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для F-16 та засобів протиповітряної оборони у Сполучених Штатах [ініціатива PURL]", – сказав прем'єр-міністр Нідерландів.

Схооф запевнив, що Нідерланди роблять все можливе, щоб якомога швидше перетворити фінансові зобов'язання на обладнання, яке можна буде доставити те, що потрібно Україні.

"Ми повинні продовжувати надавати Україні можливість продовжувати цю боротьбу, що є надзвичайно важливим. Але також для забезпечення миру, відновлення та стійкості", – закликав очільник уряду.
﻿
