ЦПД: Кремль "латає" дефіцитний бюджет податковими репресіями

Російська влада намагається компенсувати зростаючий дефіцит бюджету, спричинений війною проти України та міжнародними санкціями, за рахунок посилення податкового тиску на населення і бізнес.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, сума пені та штрафів за податковими зоборгованостями в Росії сягнула рекордних 3,26 трлн рублів, що еквівалентно близько 41,3 млрд доларів США.

Згідно з офіційною статистикою, у січні–вересні 2025 року загальна податкова заборгованість зросла на 20% у річному вимірі. При цьому лише 1,2 трлн рублів (приблизно 15,2 млрд доларів) становлять безпосередньо несплачені податки. Основну ж частину — 2,06 трлн рублів (близько 26,1 млрд доларів) — складають нараховані пеня та штрафи.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ключовою причиною такої політики є скорочення доходів від нафти й газу, які протягом багатьох років були основою російського бюджету, а також стрімке зростання витрат на війну та силовий блок.

Замість створення сприятливих умов для економічної діяльності кремль обрав шлях жорсткого фіскального тиску, намагаючись "вибити" додаткові кошти з бізнесу.

У Центрі наголошують, що така модель є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі. За умов, коли держава розглядає бізнес не як партнера, а виключно як джерело наповнення воєнного бюджету, зростають ризики масового закриття підприємств і подальшого поглиблення економічної кризи в Росії.