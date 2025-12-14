$20 тисяч "підйомних": РФ розгорнула активне вербування найманців в Ірані 

Листівки з пропозицією приєднатися до війська РФ з'являються на вулицях міст Ірану.

Росія розгорнула активне вербування найманців в Ірані: у листівках із пропозицією приєднатися до війська РФ, пропонують $20 тис. "підйомних" і приблизно $2 тис. щомісяця.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"У низці міст Ірану масово з’явилися листівки з пропозицією приєднатися до війська рф за гроші: $20 тис. "підйомних" і приблизно $2 тис. щомісяця. Оголошення ведуть до Telegram-каналу, створеного в листопаді 2025 року, де вербування здійснюється кількома мовами. Рекрутер, з яким поспілкувалися журналісти, прямо заявив, що кампанія координується російською стороною на території Ірану", – кажуть у Центрі.

У ЦПД додають, що попри спроби російського посольства в Ірані заперечити причетність, це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах.

Іран — одна з найуразливіших цілей РФ через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем.

"Вербування в Ірані – не окремий епізод, а частина ширшої стратегії рф для компенсації величезних втрат і підготовки нових наступальних дій. За оцінками розвідок, росія вже завербувала щонайменше 18 тис. іноземців зі 128 країн, часто через обман, тиск або фінансову експлуатацію", – додають у Центрі.