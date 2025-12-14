Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Світ

$20 тисяч "підйомних": РФ розгорнула активне вербування найманців в Ірані 

Листівки з пропозицією приєднатися до війська РФ з'являються на вулицях міст Ірану. 

$20 тисяч "підйомних": РФ розгорнула активне вербування найманців в Ірані 
листівки із закликами воювати в лавах ЗС РФ
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія розгорнула активне вербування найманців в Ірані: у листівках із пропозицією приєднатися до війська РФ, пропонують $20 тис. "підйомних" і приблизно $2 тис. щомісяця.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"У низці міст Ірану масово з’явилися листівки з пропозицією приєднатися до війська рф за гроші: $20 тис. "підйомних" і приблизно $2 тис. щомісяця. Оголошення ведуть до Telegram-каналу, створеного в листопаді 2025 року, де вербування здійснюється кількома мовами. Рекрутер, з яким поспілкувалися журналісти, прямо заявив, що кампанія координується російською стороною на території Ірану", – кажуть у Центрі.

У ЦПД додають, що попри спроби російського посольства в Ірані заперечити причетність, це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах. 

Іран — одна з найуразливіших цілей РФ через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем.

"Вербування в Ірані – не окремий епізод, а частина ширшої стратегії рф для компенсації величезних втрат і підготовки нових наступальних дій. За оцінками розвідок, росія вже завербувала щонайменше 18 тис. іноземців зі 128 країн, часто через обман, тиск або фінансову експлуатацію", – додають у Центрі.
