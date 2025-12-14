Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зеленський приїхав до Німеччини

Сьогодні запланована зустріч із американською переговорною командою.

Зеленський приїхав до Німеччини
Володимир Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де планує зустрітися з американською переговорною командою.

Про це він повідомив у Telegram.

"Вже в Німеччині. Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився", - написав Зеленський.

Він додав, що розраховує на конструктивні перемовини.

Раніше Associated Press повідомило, що cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер вже прибули до Берліна.

Напередодні Зеленський також заявив, що Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями. За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений. Заплановані, зокрема, доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та нашої переговорної команди “по їхніх контактах, які вже відбулись”. 
