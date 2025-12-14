Зеленський приїхав до Німеччини

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де планує зустрітися з американською переговорною командою.

Про це він повідомив у Telegram.

"Вже в Німеччині. Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився", - написав Зеленський.

Він додав, що розраховує на конструктивні перемовини.

Раніше Associated Press повідомило, що cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер вже прибули до Берліна.

Напередодні Зеленський також заявив, що Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями. За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений. Заплановані, зокрема, доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та нашої переговорної команди “по їхніх контактах, які вже відбулись”.