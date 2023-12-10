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Нобелівську премію миру отримала правозахисниця з Ірану

Мохаммаді ув'язнена - їй іранський режим присудив 31 рік тюрми і 154 удари батогом.

Нобелівську премію миру отримала правозахисниця з Ірану
Наргес Мохаммаді
Фото: The Nobel Prize

Нобелівську премію миру-2023 отримала правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді, повідомляє "Укрінформ".

Церемонія вручення нагород відбулася в Осло (Норвегія).

Оскільки Мохаммаді перебуває за ґратами, нагороду для матері - диплом та медаль - отримували її її діти Алі та Кіана Рахмані. Також вони прочитали Нобелівську лекцію Мохаммаді.

Правозахисниця отримала премію миру за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.

Хто така Наргес Мохаммаді

  • Мохаммаді - іранська правозахисниця і журналістка. Іранський режим заарештовував її 13 разів, п’ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув’язнення та 154 ударів батогом. 
  • Правозахисницю затримували та ув’язнювали, зокрема, через її активну діяльність проти смертної кари, яку застосовують в Ірані.
  • Нині стало відомо, що Мохаммаді вдруге почне голодування в іранській в’язниці Евін.
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