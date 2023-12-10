Нобелівську премію миру отримала правозахисниця з Ірану

Мохаммаді ув'язнена - їй іранський режим присудив 31 рік тюрми і 154 удари батогом.

Нобелівську премію миру-2023 отримала правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді, повідомляє "Укрінформ".

Церемонія вручення нагород відбулася в Осло (Норвегія).

Оскільки Мохаммаді перебуває за ґратами, нагороду для матері - диплом та медаль - отримували її її діти Алі та Кіана Рахмані. Також вони прочитали Нобелівську лекцію Мохаммаді.

Правозахисниця отримала премію миру за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.

Хто така Наргес Мохаммаді