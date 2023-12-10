Нобелівську премію миру отримала правозахисниця з Ірану

Нобелівську премію миру-2023 отримала правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді, повідомляє "Укрінформ".
Церемонія вручення нагород відбулася в Осло (Норвегія).
Оскільки Мохаммаді перебуває за ґратами, нагороду для матері - диплом та медаль - отримували її її діти Алі та Кіана Рахмані. Також вони прочитали Нобелівську лекцію Мохаммаді.
Правозахисниця отримала премію миру за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.
Хто така Наргес Мохаммаді
- Мохаммаді - іранська правозахисниця і журналістка. Іранський режим заарештовував її 13 разів, п’ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув’язнення та 154 ударів батогом.
- Правозахисницю затримували та ув’язнювали, зокрема, через її активну діяльність проти смертної кари, яку застосовують в Ірані.
- Нині стало відомо, що Мохаммаді вдруге почне голодування в іранській в’язниці Евін.