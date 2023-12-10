Зеленський у ході візиту в Аргентину сподівається заручитися підтримкою Глобального півдня, — Reuters

Володимир Зеленський прибуде в неділю до Буенос-Айреса, щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Таким чином Президент України сподівається скликати глобальний мирний саміт і просунути українську формулу миру, яка ґрунтується на виведені російських військ та поверненні до кордонів 1991 року, пише агенція Reuters.
Україна намагається заручитися підтримкою урядів країн Глобального півдня – Африки, Азії та Латинської Америки – але підтримка Ізраїлю суперечить позиціям деяких із цих країн, зазначає Reuters.
Крім того, за інформацією Reuters, Зеленський під час інавгурації нового президента Аргентини має надію зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Український президент спробує вирішити розбіжності щодо вступу України до ЄС перед самітом європейських лідерів.
- Дорогою до Аргентини український президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві.
- У Аргентині Зеленський планує взяти участь в інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Про те, ким є новий президент Аргентини, читайте в матеріалі LB.ua.