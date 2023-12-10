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Зеленський у ході візиту в Аргентину сподівається заручитися підтримкою Глобального півдня, — Reuters

Президент України сподівається скликати глобальний мирний саміт і просунути українську формулу миру.

Зеленський у ході візиту в Аргентину сподівається заручитися підтримкою Глобального півдня, — Reuters
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський прибуде в неділю до Буенос-Айреса, щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Таким чином Президент України сподівається скликати глобальний мирний саміт і просунути українську формулу миру, яка ґрунтується на виведені російських військ та поверненні до кордонів 1991 року, пише агенція Reuters.

Україна намагається заручитися підтримкою урядів країн Глобального півдня – Африки, Азії та Латинської Америки – але підтримка Ізраїлю суперечить позиціям деяких із цих країн, зазначає Reuters.

Крім того, за інформацією Reuters, Зеленський під час інавгурації нового президента Аргентини має надію зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Український президент спробує вирішити розбіжності щодо вступу України до ЄС перед самітом європейських лідерів.

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