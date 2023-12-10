ЦАХАЛ заявив про здачу в полон багатьох терористів ХАМАСу

У секторі Гази терористи ХАМАСу добровільно здалися в полон, склавши зброю та спорядження. Про це заявляє речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі, — пише The Times of Israel.

За словами Хагарі, оперативники скаржаться, що керівництво ХАМАС знає про складну ситуацію, в якій вони перебувають на місцях.

"У Шеджайї та Джабалії терористи, які здалися, передали зброю та спорядження", — говорить він

Речник ЦАХАЛ також повідомив про "поширену думку, що керівництво ХАМАС у підпіллі не дбає про населення Гази на поверхні", і "це також непокоїть оперативників руху".

"Інформація, отримана в результаті допитів, створює більше цілей та допомагає нам в оперативній діяльності", — каже Хагарі.

Війна ХАМАСу з Ізраїлем:

7 жовтня терористи використали тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну. Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.Ізраїль на підставі розвідувальних даних підтвердив загибель п'ятьох заручників у полоні ХАМАС.Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.