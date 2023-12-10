WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
Політика Польщі щодо України може значно змінитися, – польський депутат
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
Умєров у США: "Росія має інтерес захопити не тільки Україну"
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ заявив про здачу в полон багатьох терористів ХАМАСу

Терористи здалися і передали зброю ізраїльським військам.

ЦАХАЛ заявив про здачу в полон багатьох терористів ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

У секторі Гази терористи ХАМАСу добровільно здалися в полон, склавши зброю та спорядження. Про це заявляє речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі, — пише The Times of Israel.

За словами Хагарі, оперативники скаржаться, що керівництво ХАМАС знає про складну ситуацію, в якій вони перебувають на місцях.

"У Шеджайї та Джабалії терористи, які здалися, передали зброю та спорядження", — говорить він

Речник ЦАХАЛ також повідомив про "поширену думку, що керівництво ХАМАС у підпіллі не дбає про населення Гази на поверхні", і "це також непокоїть оперативників руху".

"Інформація, отримана в результаті допитів, створює більше цілей та допомагає нам в оперативній діяльності", — каже Хагарі.

Війна ХАМАСу з Ізраїлем:

7 жовтня терористи використали тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну. Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.Ізраїль на підставі розвідувальних даних підтвердив загибель п'ятьох заручників у полоні ХАМАС.Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies