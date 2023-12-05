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Ізраїль обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою, – WSJ

Цей крок допоможе у боротьбі з терористами, але також загрожує порушити постачання прісної води до Гази та пошкодити інфраструктуру. 

Ізраїль обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою, – WSJ
Один із підземних тунелів терористів угрупування ХАМАС у секторі Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїль обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційних представників США. 

Ізраїль налагодив систему великих насосів, які міг би використати для затоплення величезної мережі тунелів ХАМАС під сектором Гази морською водою. Ця тактика могла б знищити тунелі та позбавити бойовиків їхнього підземного притулку, але також це може поставити під загрозу водопостачання Гази.

Армія оборони Ізраїлю завершила монтаж великих насосів для забору морської води приблизно в одній милі на північ від табору біженців Аль-Шаті приблизно в середині минулого місяця. Кожен із щонайменше п’яти насосів може черпати воду із Середземного моря та перекачувати тисячі кубометрів води на годину в тунелі, затоплюючи їх протягом кількох тижнів.

Що відомо про підземні тунелі ХАМАС

  • Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
  • 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну. 
  • Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
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