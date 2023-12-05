"Ніде не безпечно, і більше нікуди йти", – в ООН занепокоєні ситуацією в смузі Гази

Ізраїль продовжує операцію проти об'єктів терористів ХАМАС на півдні смуги Гази. Згідно з ранковою інформацією, війська ЦАХАЛу зараз діють в районі Джабалії, в таборі біженців, який є "оплотом ХАМАС", пише The Guardian із посилання на заяви ЦАХАЛу.

Збройні сили Ізраїлю повідомили, що табір оточено. Протягом доби ЦАХАЛ діяв в опорних пунктах ХАМАС і, як стверджується, знищив інфраструктуру терористів у цьому районі.

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Репортер Al Jazeera Хані Махмуд повідомив із міста Хан-Юніс на території сектора Гази, що від учорашнього вечора там йдуть артилерійські обстріли, авіаудари та масоване бомбардування. Він стверджує, що більшість житлових будинків та цивільних об'єктів у східній частині Хан-Юніса уже зазнали руйнувань. ЦАХАЛ зі свого боку стверджував, що терористи розміщували свою зброю та пункти посеред цивільних будівель.

Денніс Френсіс, президент Генеральної асамблеї ООН, повторив свій заклик до припинення вогню, заявивши, що він "глибоко стурбований і засмучений відновленням бойових дій".

I’m deeply alarmed and saddened by the resumption of hostilities in the Middle East.



I reiterate my call for a longer-term humanitarian ceasefire; unconditional release of all remaining hostages & for unimpeded access to humanitarian aid to Palestinians. pic.twitter.com/J3ukaRGZl3 — UN GA President (@UN_PGA) December 5, 2023

Лінн Гастінгс, гуманітарна координаторка ООН на палестинських територіях, заявила, що в Газі назріває "ще більш пекельний сценарій", за яким гуманітарна допомога просто припиниться.

"Умов, необхідних для доставки допомоги жителям Гази, не існує. У Газі ніде не безпечно, і більше нікуди йти", – сказала вона.

Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) опублікував у понеділок оновлену інформацію про допомогу, що надходить до Гази. Організація повідомила, що 100 вантажівок з гуманітарною допомогою та 69 000 літрів палива прибули з Єгипту до Гази в понеділок. "Приблизно так само, як і минулого дня. Це значно нижче середньодобового показника 170 вантажівок і 110 000 літрів пального, які надходили під час гуманітарної паузи з 24 по 30 листопада".

Що відбувається в Газі

Після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня ЦАХАЛ відбивав атаки на своїй території, а також здійснював короткі нічні наземні вторгнення на територію Гази, після чого військ поверталися на ізраїльську територію. Однак 14 жовтня ЦАХАЛ попередив, що розгорне наземну операцію на території сектора Гази і битиме по терористах і з повітря, і з моря, і з суші.

Газа, виїзд з якої в мирний час був можливий лише в дві сторони: на територію або Ізраїлю, або Єгипту, опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Виїзд палестинців заборонили обидві сторони, і лише 1 листопада Єгипет дав дозвіл евакуюватися іноземцям. Також дозволили виїхати тим палестинцям, які мали поранення.

В ООН звинуватили в воєнних злочинах і ХАМАС, і Ізраїль. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників. Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів". Тюрк закликав обидві сторони погодитися припинити вогонь, щоб забезпечити доставку допомоги до Гази, та звільнити заручників, утримуваних ХАМАСом.

Фото: Library of Congress Смуга Гази