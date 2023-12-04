Албанські опозиційні депутати влаштували пожежу в парламенті

Це вже друга пожежа за два тижні.

Сьогодні, 4 грудня, у Албанії засідання парламенту закінчилося достроково через пожежу. Її влаштували опозиційні депутати.

Про це повідомляє Albanian Daily News.

Це була вже друга пожежа у парламенті за останні два тижні, повідомляє видання.

Перед пожежею на вході до парламенту охорона намагалась перевірити депутатів від "Демократичної партії". В свою чергу, вони наполягали, що це не передбачено правилами, і чинили спротив.

Згодом опозиційні депутати у сесійній залі вступили у сутичку з охороною, і депутат Фламур Нока запалив фаєр.

Через це спікер виключила його із засідання, але нардеп відмовився залишати залу і підпалив ще й папери. Також Нока намагався підпалити складенні в купу стільці.

Після того як охорона загасила пожежу, спікер закрила засідання.

Голова МВС Таулант Балла закликав розслідувати дії депутатів, і нагадав, що за умисне пошкодження майна загрожує до 5 років позбавлення волі. Він наголосив, що депутат не має уникати відповідальності, ховаючись за імунітетом.

Нагадаємо, навесні цього року Албанія скасувала безвізовий режим для громадян Російської Федерації.