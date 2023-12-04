У Танзанії через зсув ґрунту і повінь загинули близько 50 людей, ще десятки поранені

На півночі Танзанії через зсуви ґрунту, спричинені зливами, загинули близько 50 людей. Загалом негода зачепила 5600 осіб і пошкодила 1150 будинків, пише Reuters із посиланням на офіс президента.

Речник Офісу Зухура Юнус повідомив, що катастрофа знищила 750 акрів сільськогосподарських угідь. До цього сильна повінь, спричинена Ель-Ніньйо та диполем Індійського океану (різниця температури між поверхнею моря і західним та східним полюсами), забрала життя сотень людей у Кенії, Сомалі і Ефіопії та змусила сотні тисяч залишити свої домівки після початку сезонних дощів у жовтні.

"Попри всі труднощі, з якими стикаються рятувальні роботи через пошкоджені дороги, і завалені брудом і колодами шляхи, уряд робить усе можливе, щоб впоратися з цим", – сказав Юнус.

Уповноважена регіону Маньяра Куін Сендіга повідомила журналістам пізно в неділю, що кількість загиблих досягла 47 осіб, ще 85 людей отримали поранення.

За словами кліматологів, зміни клімату спричиняють більш інтенсивні та частіші екстремальні погодні явища.

Повінь сталася на фоні найгіршої посухи, яка вразила регіон за останні 40 років. Сухі ґрунти менш здатні поглинати воду, що збільшує ризик раптових повеней.