Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
В окупованому Маріуполі засудили 11 українських військовополонених
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Гуменюк спростувала звільнення з посади речниці Сил оборони Півдня (оновлено)
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСвіт

У Танзанії через зсув ґрунту і повінь загинули близько 50 людей, ще десятки поранені

Негода спричинена океанськими погодними явищами.

У Танзанії через зсув ґрунту і повінь загинули близько 50 людей, ще десятки поранені
Танзанія на мапі
Фото: BBC

На півночі Танзанії через зсуви ґрунту, спричинені зливами, загинули близько 50 людей. Загалом негода зачепила 5600 осіб і пошкодила 1150 будинків, пише Reuters із посиланням на офіс президента.

Речник Офісу Зухура Юнус повідомив, що катастрофа знищила 750 акрів сільськогосподарських угідь. До цього сильна повінь, спричинена Ель-Ніньйо та диполем Індійського океану (різниця температури між поверхнею моря і західним та східним полюсами), забрала життя сотень людей у Кенії, Сомалі і Ефіопії та змусила сотні тисяч залишити свої домівки після початку сезонних дощів у жовтні.

"Попри всі труднощі, з якими стикаються рятувальні роботи через пошкоджені дороги, і завалені брудом і колодами шляхи, уряд робить усе можливе, щоб впоратися з цим", – сказав Юнус.

Уповноважена регіону Маньяра Куін Сендіга повідомила журналістам пізно в неділю, що кількість загиблих досягла 47 осіб, ще 85 людей отримали поранення.

За словами кліматологів, зміни клімату спричиняють більш інтенсивні та частіші екстремальні погодні явища.

Повінь сталася на фоні найгіршої посухи, яка вразила регіон за останні 40 років. Сухі ґрунти менш здатні поглинати воду, що збільшує ризик раптових повеней.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies