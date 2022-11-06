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У Танзанії літак впав в озеро

За попередніми даними, на борту були 53 особи.

У Танзанії літак впав в озеро
Фото: twitter.com/TanzaniaInsight

Пасажирський літак танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія.

Про це повідомляє DW.

За попередніми даними, на борту знаходилися 53 особи. З них четверо членів екіпажу. Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 26 осіб.

Літак прямував зі столиці країни Дар-ес-Салам до міста Мванз. Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба. Причиною падіння став шторм та сильні дощі. 

Нагадаємо, 23 жовтня винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок у російському обласному центрі Іркутськ. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

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