За попередніми даними, на борту були 53 особи.

Пасажирський літак танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія.

Про це повідомляє DW.

За попередніми даними, на борту знаходилися 53 особи. З них четверо членів екіпажу. Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 26 осіб.

Літак прямував зі столиці країни Дар-ес-Салам до міста Мванз. Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба. Причиною падіння став шторм та сильні дощі.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

Нагадаємо, 23 жовтня винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок у російському обласному центрі Іркутськ. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.