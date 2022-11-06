Пасажирський літак танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія.
Про це повідомляє DW.
За попередніми даними, на борту знаходилися 53 особи. З них четверо членів екіпажу. Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 26 осіб.
Літак прямував зі столиці країни Дар-ес-Салам до міста Мванз. Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба. Причиною падіння став шторм та сильні дощі.
Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022
🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw
Нагадаємо, 23 жовтня винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок у російському обласному центрі Іркутськ. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.