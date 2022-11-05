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17 країн ЄС відправили в Україну пів тисячі генераторів електроенергії

Вони відправлені завдяки Механізму цивільного захисту ЄС.

17 країн Європейського Союзу відправили Україні 500 генераторів на допомогу у відновленні енергосистеми.

Про це йдеться у повідомленні програми Цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейського Союзу.

"Для підтримки доступу до електроенергії та опалення, 17 країн ЄС надіслали 500 генераторів електроенергії в Україну через Механізм цивільного захисту ЄС", – зазначили в повідомленні.

Серед тих, хто допоміг генераторами, Італія, Польща, Фінляндія, Словаччина, Німеччина. 

Нагадаємо, росіяни прицільно бʼють в енергетичні обʼєкти України. Внаслідок цього в усіх областях відбувалися обмеження енергоспоживання. Найбільші обмеження, які продовжують застосовуватися щоденно, впроваджені в центральних і південних регіонах. 

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