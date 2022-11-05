17 країн ЄС відправили в Україну пів тисячі генераторів електроенергії

17 країн Європейського Союзу відправили Україні 500 генераторів на допомогу у відновленні енергосистеми.

Про це йдеться у повідомленні програми Цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейського Союзу.

"Для підтримки доступу до електроенергії та опалення, 17 країн ЄС надіслали 500 генераторів електроенергії в Україну через Механізм цивільного захисту ЄС", – зазначили в повідомленні.

Серед тих, хто допоміг генераторами, Італія, Польща, Фінляндія, Словаччина, Німеччина.

Ukraine's energy infrastructure has been severely damaged. ⚠️



To sustain access to electricity and heating, 17 EU countries 🇸🇮🇸🇰🇮🇪🇦🇹🇸🇪🇪🇸🇩🇪🇮🇹🇩🇰🇫🇮🇪🇪🇧🇪🇧🇬🇱🇺🇨🇾🇵🇱🇫🇷 have sent 500 power generators to Ukraine via the EU Civil Protection Mechanism. 🙏#StandWithUkraine #EUsolidarity — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) November 4, 2022

Нагадаємо, росіяни прицільно бʼють в енергетичні обʼєкти України. Внаслідок цього в усіх областях відбувалися обмеження енергоспоживання. Найбільші обмеження, які продовжують застосовуватися щоденно, впроваджені в центральних і південних регіонах.