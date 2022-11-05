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Литовці не пропустили потяг з символікою армії РФ

Розпорядилися відчепити п'ять вагонів. 

Литовці не пропустили потяг з символікою армії РФ
Фото: Delfi

Литовські прикордонники на КПП "Кібартай" не пропустили у країну потяг із російською військовою символікою на вагонах.

Про це повідомляє DELFI.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що прикордонники розпорядилися відчепити п'ять вагонів і повернути їх у Калінінградську область.

"В одному потязі було три вагони, в іншому — два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони "Литовську залізницю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Литва продовжує проводити навчання для керівного складу Збройних Сил України.

Також Литва продовжить ремонт німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, пошкоджених в ході боїв в Україні. 

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