4 листопада у Каунасі відкрилось триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022. Про це повідомила команда фестивалю.

Цьогоріч триєнале відбувається під гаслом UKRAINE! UNMUTED та проходить у Литві. До експозиції "Зрізу" увійшло 17 арт-проєктів: відео, інсталяції, об’єкти, живопис, графіка, перформанс та фотографія від 27 українських митців і мисткинь.

Програма 5-го триєнале сучасного українського мистецтва «Український Зріз»:

4 / 11

Відкриття проєкту

10:30 – Престур

Central Post office / Laisvės al. 102

16:00 – Перфоманс-блок

Central Post office / Laisvės al. 102

18:00 – Відкриття виставки

Central Post office / Laisvės al. 102

5 / 11

13:00 – Кураторська екскурсія виставкою від Влодка Кауфмана (українською мовою) Central Post office / Laisvės al. 102

16:00 – Кураторська екскурсія виставкою від Сергія Петлюка (англійською мовою) Central Post office / Laisvės al. 102

10 / 11

16:00 – Дискусія Відкриваючи Україну (ззовні та зсередини)

Карл Генрік Фредрікссон (Швеція – Австрія) і Вахтанґ Кебуладзе (Україна) BLC business centre, Donelaičio g. 60, Building A

11 / 11

16:00 – Дискусія Танець з імперією, чари імперії

Яцек Денель (Польща – Німеччина), Ярослава Стріха (Україна) Kaunas bus station, Vytauto pr. 24

24 / 11

15:30 – Дискусія Голоси з підпілля: митці за залізною завісою

Кетрін Янґер (США – Австрія)

Leonidas Donskis Library, V. Putvinskio g. 23

25 / 11

Презентація й обговорення каталогу триєнале Український Зріз 2022 та збірки есеїв Ukraine! Unmuted

час і місце буде уточнено

26 / 11

11:00 – Екскурсія виставкою

Central Post office / Laisvės al. 102

12:00 – Дискусія Як показувати невидиме

Павел Поторочин (Польща), Володимир Шейко (Україна) Central Post office / Laisvės al. 102

Виставка сучасного українського мистецтва

4 / 11 – 4 / 12

Вт – Нд 10:00-18:00, Чт 11:00-19:00, Central Post office / Laisvės al. 102

Триєнале реалізовує муніципальна інституція “Інститут стратегії культури”, ГО “Інституту актуального мистецтва” й “Вірменська 35”. Проєкт втілюється за підтримки Kaunas 2022, Львівської міської ради, ЗМІН Фундації, Міжнародного фонду “Відродження” й у партнерстві з Українським Інститутом. Керівниця проєкту: Ліда Савченко-Дуда. Куратори: Влодко Кауфман, Сергій Петлюк та Оксана Форостина.

Нагадаємо, попередні заходи триєнале Український Зріз, спрямованої на представлення українського мистецтва за межами України, відбувались в Любліні (2010, 2013), Вроцлаві (2016) та Львові (2019). Щоразу у триєнале беруть участь митці та мисткині з різних міст України. Від 2010 року в рамках Українського Зрізу було представлено 172 мистецькі проєкти і твори 123 авторів й артистичних груп із таких міст, як Львів, Київ, Херсон, Ужгород, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Ірпінь, Судова Вишня, Дрогобич, Дніпро, Чернівці, Луцьк, Черкаси, Запоріжжя, Донецьк, Вінниця, Суми, а також смт Понінка.