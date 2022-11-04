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У Каунасі відкрилось триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022

Назва цьогорічної триєнале: UKRAINE! UNMUTED.

У Каунасі відкрилось триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022

4 листопада у Каунасі відкрилось триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022. Про це повідомила команда фестивалю.

Цьогоріч триєнале відбувається під гаслом UKRAINE! UNMUTED та проходить у Литві. До експозиції "Зрізу" увійшло 17 арт-проєктів: відео, інсталяції, об’єкти, живопис, графіка, перформанс та фотографія від 27 українських митців і мисткинь. 

Програма 5-го триєнале сучасного українського мистецтва «Український Зріз»: 

4 / 11 

Відкриття проєкту 

10:30 – Престур 

Central Post office / Laisvės al. 102 

16:00 – Перфоманс-блок 

Central Post office / Laisvės al. 102 

18:00 – Відкриття виставки 

Central Post office / Laisvės al. 102 

5 / 11 

13:00 – Кураторська екскурсія виставкою від Влодка Кауфмана (українською мовою) Central Post office / Laisvės al. 102 

16:00 – Кураторська екскурсія виставкою від Сергія Петлюка (англійською мовою) Central Post office / Laisvės al. 102 

10 / 11 

16:00 – Дискусія Відкриваючи Україну (ззовні та зсередини) 

Карл Генрік Фредрікссон (Швеція – Австрія) і Вахтанґ Кебуладзе (Україна) BLC business centre, Donelaičio g. 60, Building A

11 / 11 

16:00 – Дискусія Танець з імперією, чари імперії 

Яцек Денель (Польща – Німеччина), Ярослава Стріха (Україна) Kaunas bus station, Vytauto pr. 24 

24 / 11 

15:30 – Дискусія Голоси з підпілля: митці за залізною завісою 

Кетрін Янґер (США – Австрія) 

Leonidas Donskis Library, V. Putvinskio g. 23 

25 / 11 

Презентація й обговорення каталогу триєнале Український Зріз 2022 та збірки есеїв Ukraine! Unmuted

час і місце буде уточнено 

26 / 11 

11:00 – Екскурсія виставкою 

Central Post office / Laisvės al. 102 

12:00 – Дискусія Як показувати невидиме 

Павел Поторочин (Польща), Володимир Шейко (Україна) Central Post office / Laisvės al. 102

Виставка сучасного українського мистецтва 

4 / 11 – 4 / 12 

Вт – Нд 10:00-18:00, Чт 11:00-19:00, Central Post office / Laisvės al. 102 

Триєнале реалізовує муніципальна інституція “Інститут стратегії культури”, ГО “Інституту актуального мистецтва” й “Вірменська 35”. Проєкт втілюється за підтримки Kaunas 2022, Львівської міської ради, ЗМІН Фундації, Міжнародного фонду “Відродження” й у партнерстві з Українським Інститутом. Керівниця проєкту: Ліда Савченко-Дуда. Куратори: Влодко Кауфман, Сергій Петлюк та Оксана Форостина.

Нагадаємо, попередні заходи триєнале Український Зріз, спрямованої на представлення українського мистецтва за межами України, відбувались в Любліні (2010, 2013), Вроцлаві (2016) та Львові (2019). Щоразу у триєнале беруть участь митці та мисткині з різних міст України. Від 2010 року в рамках Українського Зрізу було представлено 172 мистецькі проєкти і твори 123 авторів й артистичних груп із таких міст, як Львів, Київ, Херсон, Ужгород, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Ірпінь, Судова Вишня, Дрогобич, Дніпро, Чернівці, Луцьк, Черкаси, Запоріжжя, Донецьк, Вінниця, Суми, а також смт Понінка.

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