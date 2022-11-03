Попередня діяльність нової очільниці Довженко-Центру не пов'язана з кіно, - "Слідство.Інфо"

У робочий час Каждан надає послуги гіпнотерапії, а її фірми - фігуранти кримінальних проваджень.

Новопризначену виконувачку обов’язків директора Довженко-Центру Юлію Каждан нічого не пов'язує з кіно: ані послуги з гіпнотерапії, ані кінологічний центр, ані фірми, які спеціалізуються на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту.

Діяльність очільниці центру дослідило "Слідство.Інфо".

За інформацією видання, у червні 2013-го Каждан разом з Оленою Приходько заснували "Кінологічний центр "Ерсте Хунд". Він розташований у селі Нове Києво-Святошинського району. Підприємство надає послуги готелю для тварин, дресирування собак і послуги зоопсихолога.

Раніше - у 2005 році - нинішня очільниця Довженко-Центру засувала "Юридичну фірму "Каждан та партнери", яка спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. Каждан була власницею і керівницею компанії до осені 2012-го. У 2007–2011 роках років фірма декларувала багатомільйонну виручку - від близько 9 до 19 мільйонів гривень. Невдовзі вона стала фігуранткою у кримінальному провадженні щодо зловживання владою або службовим становищем.

У листопаді 2011-го разом із сестрою Яніною Каждан заснувала іншу фірму - "Консалтингова компанія "Глікберг та партнери". У 2014 році власником і керівником фірми став Михайло Косенко. Невдовзі компанією зайнялося правління фінансових розслідувань у справі про ухилення від сплати податків.

Нині Юлія Каждан є власницею і керівницею ПП "Джулія-К", заснованого у 1999 році. Компанія теж спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Один із телефонів компанії співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.

Журналісти спробували зателефонувати до нової керівниці Довженко-Центру, аби вона прокоментувала своє призначення. Чиновниця відповіла, що не може говорити і попросила звернутися до неї наприкінці робочого дня.

У той же час інша журналістка зателефонувала на той же номер і попросила про консультацію з гіпнотерапії. Каждан приділила потенційній клієнтці час і розповіла про методи, якими послуговується у своїй практиці.

Нагадаємо, вчора Держкіно призначило нову керівницю Довженко Центру. Каждан назвали "професійним кризовим менеджером, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру". Щоправда, участі у конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру вона не братиме.

Попередню очільницю Олену Гончарук відсторонили від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП, але залишили на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру.