В Парижі пройде благодійний аукіон United Artists for Ukraine

Гроші підуть на музеї, що постраждали у війні.

Фото: надано організаторами NFT пожертвуваний для аукціону Роном Арадом

Благодійний NFT аукціон United Artists for Ukraine в підтримку культурних проектів та інституцій України пройде в Парижі 6 листопада. Про це повідомила пресслужба заходу.

Організатором аукціону.є колектив «United Artists», до якого входять Марина Абрамович, Рон Арад, Люк Туйманс, Франческо Веццолі, Дуглас Гордон, Іван Мессак та ін. Художниці та художники жертвують для продажу NFT робіт, а також пропонують купити цифрові членські картки, що дають доступ до майстер-класів, зустрічей з митцями колективу та приватних вечірок. Події відбуватимуться в головних мистецьких столицях (Париж, Нью-Йорк, Лондон, Маямі, Сеул, Цюріх, Дубай), до них долучаться галереї Thaddaeus Ropac, Emmanuel Perrotin та спеціалізовані медіа The Art Newspaper, Purple Magazine, Whitewall. Серед найближчих подій - приватна екскурсія Рона Арада його мистецькою студією в Камден-Тауні в Лондоні, зустріч із найбільшим колекціонером сучасного мистецтва Девідом Нахмадом, екскурсія Art Basel із Саймоном де П’юрі.

Аукціон NFT пройде в Парижі в Інституті Арабського Світу; його відвідає Посол України у Франції Вадим Омельченко. Під час заходу відбудуться перформанси, концерт української поп-музики в живому виконанні, ді-джей сет «La Boum», прев’ю балету-голограми «НАДІЯ» художниці Марі Бельтрамі.

Виручені гроші спрямують на користь основних українських культурних інституцій, що постраждали від війни, зокрема до Національного художнього музею України, Одеського художнього музею, Українського культурного фонду, ДокуХелп.

Аукціон пройде за участі Українського Інституту та за підтримки франко-англійської фундації Hexagon Society та під патронатом Жака Ланга.

Нагадаємо, за даними ЮНЕСКО, з початку російського вторгнення 24 лютого збитки були завдані 207 культурним об'єктам в Україні. Серед них – 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та художній інтерес, а також 18 пам'ятників та 10 бібліотек.