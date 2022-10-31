Угорщина прибере зі шкільних підручників розділ із російською пропагандою щодо України

У розділі написано, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна.

Міністерство освіти Угорщини доручило вилучити зі шкільного підручника з географії для 8 класу розділ про Україну, у якому написано, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна. Про це повідомило Читомо.

Зокрема, у підручнику написано: «У багатонаціональній Україні розподіл національностей на території дуже нерівномірний. Більшість за національністю українці, але на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов’янські мови (російська, українська) дуже подібні, а п’ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів».

Розділ також містить таку ілюстрацію:

Фото: theins

Друковані з цим розділом підручники вже роздали восьмикласникам. До частини, де йдеться про Україну, учні мають дійти у лютому-березні. На той час школам рекомендуватимуть вивчати тему України за оновленою онлайн-версією.

Надалі друковану книжку поступово вилучатимуть, аби на наступний навчальний рік діти вчилися за виправленим підручником. Текст узгодять із українськими громадськими організаціями.

Нагадаємо, у вересні МЗС України звернувся до Угорщини з вимогою видалити неправдиву інформацію з підручника. Українські дипломати наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну.