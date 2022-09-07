Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
ГоловнаСуспільствоОсвіта

​МЗС вимагає видалити неправдиву інформацію про Україну з угорського підручника географії

“Українські дипломати наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну”.

​МЗС вимагає видалити неправдиву інформацію про Україну з угорського підручника географії
Ілюстрація з угорського підручника географії
Фото: Європейська правда

МЗС України вимагає виправити неправдиву інформацію у шкільному підручнику географії, який видав державний центр Угорщини. Підручник містить антиукраїнську пропаганду і брехливі факти.

Про це lb.ua повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Відомо, що в Угорщині державний центр OFI розробив підручник географії для учнів 8 класу. Книга є обов’язковою для угорських школярів. Серед іншого автори підручника говорять дітям про те, що в Україні точиться громадянська війна, до якої непричетна Росія, пише Європейська правда.

Також угорські автори розповіли учням, що Карпати – єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

В МЗС України відреагували на ситуацію, що склалася.

“Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну”, – повідомили у відомстві.

Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику.

 

Нагадаємо, в МЗС України відреагували на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що війна в Україні “призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу”. в Міністерстві закордонних справ України заявили, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність, а вторгнення РФ – напад на весь демократичний світ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також