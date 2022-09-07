​МЗС вимагає видалити неправдиву інформацію про Україну з угорського підручника географії

“Українські дипломати наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну”.

МЗС України вимагає виправити неправдиву інформацію у шкільному підручнику географії, який видав державний центр Угорщини. Підручник містить антиукраїнську пропаганду і брехливі факти.

Про це lb.ua повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Відомо, що в Угорщині державний центр OFI розробив підручник географії для учнів 8 класу. Книга є обов’язковою для угорських школярів. Серед іншого автори підручника говорять дітям про те, що в Україні точиться громадянська війна, до якої непричетна Росія, пише Європейська правда.

Також угорські автори розповіли учням, що Карпати – єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

В МЗС України відреагували на ситуацію, що склалася.

“Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну”, – повідомили у відомстві.

Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику.

Нагадаємо, в МЗС України відреагували на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що війна в Україні “призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу”. в Міністерстві закордонних справ України заявили, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність, а вторгнення РФ – напад на весь демократичний світ.