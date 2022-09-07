ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник

Українські військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Хороша новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили ворожий літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу “Х-101”.