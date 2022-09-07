Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник

"Хороша новина від наших військових”.

ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник
Уламки російського безпілотника. Ілюстративне фото
Фото: Міноборони України

Українські військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Хороша новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили ворожий літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу “Х-101”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також