Люди не постраждали.

Пожежа на нафтобазі у Кривому Розі

Уночі 7 вересня ворог обстріляв з “градів”, мінометів і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України Пожежа на нафтобазі у Кривому Розі

Зазначається, що загиблих та поранених немає. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Фото: ДСНС України Пожежа на нафтобазі у Кривому Розі

Резніченко додав, що вночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин.

Фото: ДСНС України Пожежа на нафтобазі у Кривому Розі

В інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно.

Нагадаємо, 5 вересня російські військові тричі за ніч обстріляли Дніпропетровську область. Били з "градів" по Нікопольському району.