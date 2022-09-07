Уночі 7 вересня ворог обстріляв з “градів”, мінометів і важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблих та поранених немає. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
Резніченко додав, що вночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин.
В інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно.
Нагадаємо, 5 вересня російські військові тричі за ніч обстріляли Дніпропетровську область. Били з "градів" по Нікопольському району.