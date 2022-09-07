Небензя заперечує купівлю росіянами снарядів та ракет у Північної Кореї

Посол Росії в ООН Василь Небензя заперечує повідомлення офіційних осіб США про можливу закупівлю росіянами снарядів та ракет у Північної Кореї. Про це пише Reuters.

“Я не чув цього, і я думаю, що це ще один фейк, який поширюється”, – сказав він журналістам.

Місія Північної Кореї в ООН не прокоментувала ситуацію.

Зі свого боку експерти з питань Північної Кореї заявили виданню, що Пхеньян прагне отримати гроші від продажу зброї, щоб протистояти міжнародним санкціям через його ядерну та ракетну програми, які Росія підтримувала в минулому.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що російські закупівлі порушуватимуть санкції ООН, які забороняють державам-членам організації закуповувати зброю з Північної Кореї.

“Особливо викликає занепокоєння те, що постійний член Ради Безпеки зневажає ці заходи”, – сказав він, маючи на увазі Росію.

Аластер Морган, посол Великої Британії в Північній Кореї 2015-2018 років, який також був координатором Групи експертів ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти Північної Кореї, розповів, що у нього немає інформації для перевірки звіту про російські закупівлі.

“Якби це було можливо, я абсолютно впевнений, що (Північна Корея) продавала б зброю тому, хто б її взяв”, – водночас сказав він.

Нагадаємо, речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Росія, потенційно, може купувати у Північної Кореї мільйони боєприпасів, але жодних ознак того, що угода вже була укладена і що зброя використовується в Україні, немає.