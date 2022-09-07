Небензя заперечує купівлю росіянами снарядів та ракет у Північної Кореї

Посол Росії в ООН Василь Небензя заперечує повідомлення офіційних осіб США про можливу закупівлю росіянами снарядів та ракет у Північної Кореї. Про це пише Reuters.
“Я не чув цього, і я думаю, що це ще один фейк, який поширюється”, – сказав він журналістам.
Місія Північної Кореї в ООН не прокоментувала ситуацію.
Зі свого боку експерти з питань Північної Кореї заявили виданню, що Пхеньян прагне отримати гроші від продажу зброї, щоб протистояти міжнародним санкціям через його ядерну та ракетну програми, які Росія підтримувала в минулому.
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що російські закупівлі порушуватимуть санкції ООН, які забороняють державам-членам організації закуповувати зброю з Північної Кореї.
“Особливо викликає занепокоєння те, що постійний член Ради Безпеки зневажає ці заходи”, – сказав він, маючи на увазі Росію.
“Якби це було можливо, я абсолютно впевнений, що (Північна Корея) продавала б зброю тому, хто б її взяв”, – водночас сказав він.
Нагадаємо, речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Росія, потенційно, може купувати у Північної Кореї мільйони боєприпасів, але жодних ознак того, що угода вже була укладена і що зброя використовується в Україні, немає.