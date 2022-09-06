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СБУ хоче депортувати до Молдови татарського націоналіста Ільшата Шарафулліна, - “Вільний Ідель-Урал”

Ільшат Шарафуллін публічно виступає за вихід Татарстану зі складу РФ.

СБУ хоче депортувати до Молдови татарського націоналіста Ільшата Шарафулліна, - “Вільний Ідель-Урал”
Фото: Вільний Ідель-Урал

СБУ затримала татарського націоналіста Ільшата Шарафулліна, на пункті перетину кордону з Молдовою Мамалига у Чернівецької області. СБУ намагається силою видворити його на територію Молдови. 

Про це повідомляє “Вільний Ідель-Урал”

“У п’ятницю, 2 вересня, він перестав виходити на зв’язок, а у вівторок увечері надіслав повідомлення, що його затримала СБУ і вивезла на кордон з Молдовою, де його спробували депортувати, проте молдавські прикордонники відмовилися впускати його до Молдови. Зараз Ільшат у нейтральній смузі, не знає, в якому пункті перетину кордону перебуває. Його не пропускає до себе Молдова і не забирає назад Україна”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 47-річний активіст в 2020 році нелегально перетнув кордон з Україною та попросив політичного притулку. Півтора роки жив у Сумах і чекав на рішення щодо свого статусу, пізніше переїхав до Одеси.

26 лютого він прибув до Києва і вступив до лав Територіальної оборони ЗСУ. Останні тижні Ільшат намагався оформитися на контракт у ЗСУ, жив у Києві.  

“Вільний Ідель-Урал” зазначає, що депортація Шарафулліна обернеться його видачею ФСБ РФ молдавським правоохоронцями.  

“Що чекає в РФ на людину, яка відкрито виступає за незалежність Татарстану і вступила в Територіальну оборону Збройних Сил України – напевно зрозуміло всім”, - підсумували у громадському русі. 

Нагадаємо, представники Ліги вільних націй (народів, які населяють РФ) закликали президента США Джо Байдена допомогти відділитися від Росії. Серед них також були представники Татарстану.

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