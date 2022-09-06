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Щодня Мінреінтеграції отримує сотні звернень від українців під окупацією, які хочуть евакуюватися, - Верещук

Лише за серпень і перші дні вересня з тимчасово окупованих територій Харківщини, Херсонщини, Луганщини, Запорізької та Донецької областей виїхало понад 63 тисячі осіб.

Щодня Мінреінтеграції отримує сотні звернень від українців під окупацією, які хочуть евакуюватися, - Верещук
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Щодня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій отримує сотні звернень від українців, які перебувають під окупацією і хочуть евакуюватися.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, йдеться на сайті МінТОТ.

За її словами, лише за серпень і перші дні вересня з тимчасово окупованих територій Запорізької, Харківської, Херсонської, Луганської та Донецької виїхало понад 63 тисячі українців. Це крім жителів прифронтових районів Донеччини, котрі виїхали під час обов’язкової евакуації.

У міністерстві нагадали, куди можна звернутися щодо питань з евакуації:

  • 15-48 (цілодобова "гаряча лінія");
  • +38 (096) 078 84 33 ("гаряча лінія" для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber).

Нагадаємо, учора з тимчасово окупованих районів Харківщини вдалося евакуюватися 753 жителям.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Запоріжжя виїхало понад 237 тисяч вимушених переселенців.

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