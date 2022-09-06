​У Києві через пожежі в області знову погіршилась якість повітря

Мешканців просять зачинити вікна і зменшити час перебування на вулиці.

Поблизу Києва знову горять торф'яники через що у столиці погіршився стан атмосферного повітря.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Мешканців столиці закликають зачинити вікна і зменшити час перебування на вулиці.

"Станом на 15:00 6 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві високий. Причиною погіршення якості повітря є пожежі торфовищ у Вишгородському районі Київської області. Радіаційний фон у місті – в нормі", - йдеться в повідомленні.

До нормалізації ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, в Києві впродовж кількох днів спостерігається задимлення, в області ДСНС намагається ліквідувати два осередки торф'яних пожеж.