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​У Києві через пожежі в області знову погіршилась якість повітря

Мешканців просять зачинити вікна і зменшити час перебування на вулиці.

​У Києві через пожежі в області знову погіршилась якість повітря
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Поблизу Києва знову горять торф'яники через що у столиці погіршився стан атмосферного повітря.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Мешканців столиці закликають зачинити вікна і зменшити час перебування на вулиці.

"Станом на 15:00 6 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві високий. Причиною погіршення якості повітря є пожежі торфовищ у Вишгородському районі Київської області. Радіаційний фон у місті – в нормі", - йдеться в повідомленні.

До нормалізації ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, в Києві впродовж кількох днів спостерігається задимлення, в області ДСНС намагається ліквідувати два осередки торф'яних пожеж.

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