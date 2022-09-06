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Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки

Час прибуття до кінцевих станцій майже не змінився.

Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця вирішила з 10 вересня додати зупинки на маршруті курсування поїздів Київ - Славське та Київ - Луцьк.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

“Як ви й просили: додаємо зупинок поїздам Інтерсіті+ №745/746 Київ — Славське та №755/756 Київ — Луцьк”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 10 вересня поїзд Київ - Славсько зупинятиметься також на станціях Святошин, Броди і Сколе. Зупинка на станції Святошин (о 22:17) на зворотному шляху дасть змогу киянам з правого берега опинятися в межах міста й добиратися додому трохи швидше.

Водночас рейс двоповерхового поїзда Skoda Київ - Луцьк зможе підхопити пасажирів у Фастові, Бердичеві, Полонному, Славуті та Здолбунові. Час прибуття до кінцевих станцій при цьому майже не змінився.

Квитки вже дотсупні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. 

Нагадаємо, Укрзалізниця додала вагони до поїзда №13/14 Київ - Солотвино та зробила його двогрупним. Відтепер це рейс №13/123-14/124 Київ - Солотвино, Ужгород. 

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