Укрзалізниця додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом

Цей поїзд буде прибувати на Закарпаття раніше інших столичних.

Укрзалізниця додала вагони до поїзда №13/14 Київ - Солотвино та зробила його двогрупним. Відтепер це рейс №13/123-14/124 Київ - Солотвино, Ужгород.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд вирушатиме з Києва з 21 вересня о 17:12, і прибуватиме до Ужгорода о 08:56, а до Солотвина - о 12:10. Таким чином, цей поїзд матиме максимально зручне ранкове прибуття до Закарпаття з-поміж усіх рейсів зі столиці.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 22 вересня о 16:20 із Солотвина та о 19:50 з Ужгорода.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів

Нагадаємо, з третього вересня вагони “Потяга до перемоги” курсують у складі поїзда №32/31 Запоріжжя - Львів.