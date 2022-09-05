Українські бійці вивели з ладу переправи росіян у районі Херсона, також окупанти не зможуть перейти Дніпро, - Генштаб

Українські бійці вивели з ладу переправи в районі Херсона. Також росіянам не вдасться відновити перекидання військ через річку Дніпро.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних Сил України на Facebook.
Бійці відбили спроби наступу росармії в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх і вибили окупантів із раніше зайнятих ними позицій.
Рашисти зазнали чималих втрат. Так, у районі Куп’янська на Харківщині росіяни втратили вбитими та пораненими понад сотню військовослужбовців. Крім цього, було знищено дві бойові машини. У Херсоні Сили оборони уразили понад 30 рашистів і 3 танки противника. У районі Антонівського мосту і переправи було знищено зенітний ракетний комплекс та шість російських вантажівок.
Попрацювала і українська авіація, яка завдала понад 15 ударів для ураження живої сили, бойової та спецтехніки й інших військових об’єктів загарбників.
За цю добу окупанти здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Також завдали понад 25 авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.
За даними українського командування, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 5 вересня така:
- в акваторії Чорного моря в готовності продовжують перебувати носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
- на Волинському та Поліському - без суттєвих змін.
- на Сіверському під ворожі обстріли потрапили прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.
- на Харківському Росія обстріляла райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;
- на Слов’янському ворожим вогнем накрило Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;
- на Краматорському під російські удари потрапили Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;
- на Бахмутському окупанти обстріляли Миколаївку, Веселе, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодему, Зайцеве та Майорськ;
- на Авдіївському зазнали ворожих ударів Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;
- на Новопавлівському під вогонь окупантів потрапили Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;
- на Запорізькому росіяни обстріляли Зелене Поле, Новосілку, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.
- на Південнобузькому росіяни зосереджуються на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжують обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.
Нагадаємо, нині через пожежу відімкнули останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України. У результаті відключено від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби атомної електростанції.
Тим часом на Запоріжжі українські розвідники знищили склад бюлетенів псевдореферендуму окупантів. Вцілілих та поранених росіяни терміново евакуюють у бік Криму.