Українські бійці вивели з ладу переправи росіян у районі Херсона, також окупанти не зможуть перейти Дніпро, - Генштаб

Українські бійці вивели з ладу переправи в районі Херсона. Також росіянам не вдасться відновити перекидання військ через річку Дніпро.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних Сил України на Facebook.

Бійці відбили спроби наступу росармії в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх і вибили окупантів із раніше зайнятих ними позицій.

Рашисти зазнали чималих втрат. Так, у районі Куп’янська на Харківщині росіяни втратили вбитими та пораненими понад сотню військовослужбовців. Крім цього, було знищено дві бойові машини. У Херсоні Сили оборони уразили понад 30 рашистів і 3 танки противника. У районі Антонівського мосту і переправи було знищено зенітний ракетний комплекс та шість російських вантажівок.

Попрацювала і українська авіація, яка завдала понад 15 ударів для ураження живої сили, бойової та спецтехніки й інших військових об’єктів загарбників.

За цю добу окупанти здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також завдали понад 25 авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

За даними українського командування, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 5 вересня така:

в акваторії Чорного моря в готовності продовжують перебувати носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

в готовності продовжують перебувати носії крилатих ракет морського базування "Калібр". на Волинському та Поліському - без суттєвих змін.

та - без суттєвих змін. на Сіверському під ворожі обстріли потрапили прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

під ворожі обстріли потрапили прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. на Харківському Росія обстріляла райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;

Росія обстріляла райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль; на Слов’янському ворожим вогнем накрило Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

ворожим вогнем накрило Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне; на Краматорському під російські удари потрапили Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;

під російські удари потрапили Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне; на Бахмутському окупанти обстріляли Миколаївку, Веселе, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодему, Зайцеве та Майорськ;

окупанти обстріляли Миколаївку, Веселе, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодему, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському зазнали ворожих ударів Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;

зазнали ворожих ударів Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка; на Новопавлівському під вогонь окупантів потрапили Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

під вогонь окупантів потрапили Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик; на Запорізькому росіяни обстріляли Зелене Поле, Новосілку, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

росіяни обстріляли Зелене Поле, Новосілку, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське. на Південнобузькому росіяни зосереджуються на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжують обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

Нагадаємо, нині через пожежу відімкнули останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України. У результаті відключено від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби атомної електростанції.

Тим часом на Запоріжжі українські розвідники знищили склад бюлетенів псевдореферендуму окупантів. Вцілілих та поранених росіяни терміново евакуюють у бік Криму.