Невдовзі депутати голосуватимуть за продовження заборони транслювати засідання ВР телеканалом "Рада", - Железняк

"Відсутність трансляції та камер інших каналів дуже сильно вплинуло на виступи депутатів".

На найближчому засіданні українського парламенту депутати голосуватимуть за постанову, аби засідання ВР не транслювалися в прямому ефірі.

Про це повідомив у своєму Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політик Ярослав Железняк.

"Кіна не будет" - на найближчому засіданні знову проголосують постанову про те, що засідання ВРУ не транслюються телеканалом "Рада" у прямому ефірі та сам телеканал приймає участь у національному телемарафоні", - написав Железняк.

Він підкреслив, що через відсутність трансляції, а також камер інших телеканалів змінилися виступи депутатів.

За словами Железняка, багато хто з народних обранців почав виступати з місця, а не з трибуни, до того ж виступи стали значно коротшими.

"Часто це 2-3 речення про позицію щодо закону", - додав нардеп.

Також частина депутатів замість традиційно звертатися до виборців з "пафосними промовами", тепер апелює більше до своїх колег по сесійній залі з більш ґрунтовними аргументами.

Железняк додав, що пафос таки залишився.

Нагадаємо, раніше депутати провалили включення до порядку денного законопроєкту про дистанційне голосування парламенту. Згідно з документом, мала бути забезпечена пряма трансляція такого голосування на ТБ, радіо, офіційному вебсайті ВР та в інший спосіб.