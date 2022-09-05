Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?

Найбільшого розголосу в українському медіапросторі отримав саме перший указ. Головна причина – нерозуміння, за якими критеріями, як формувався список. І чому, наприклад, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега та нинішній керівник організації Тарас Чмут опинилися в одному переліку з артистами Андрієм Данилком і Златою Огнєвіч. Або чому ордени за «За заслуги» II ступеня мають тепер актори «Кварталу 95» Євген Кошовий та Олександр Пікалов, а з ними – головний консультант Департаменту держнагород ОП Іван Хуторний (тобто людина, яка консультує ОП щодо держнагород).

Перший – №593 – повідомляє про нагородження понад 240 волонтерів, журналістів, артистів, звичайних цивільних (які проявили себе в той чи інший спосіб). Окрім того, нагороди отримали голови МВС, МОЗ, Мінцифри, Мінінфраструктури, Мінреінтеграції та чиновники на ранг нижче – від представників регіонів до рядових співробітники ОП (ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗА ПОСИЛАННЯМ ).

23 серпня, до Дня Незалежності України, Президент Володимир Зеленський підписав три укази про присвоєння державних нагород (цікаво, що опублікували їх лише 29 серпня і дехто нагороджений дізнавався про це просто з новин).

Фото: president.gov.ua

Військові та цивільні

Наразі є єдиний базовий Закон про державні нагороди, який було прийнято Верховною Радою України ще за Президента Леоніда Кучми у березні 2000. До закону вносили багато змін. Останні — у квітні 2022 — щодо соціальних гарантій для ветеранів (адже такі нагороди та відзнаки — не просто визнання на найвищому державному рівні, а й численні довічні пільги та гарантії).

Однак основний кістяк закону залишався. У ньому прописані види державних нагород, премій та відзнак голови держави. За що саме присвоюється та чи інша відзнака, розписано в загальних фразах.

У 2003 Президент Кучма видав ще один Указ «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України». Ним він доручив органу — Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України — «затвердити у місячний строк новий зразок бланка нагородного листа для представлення до відзначення державними нагородами України».

Саме ця Комісія є сьогодні дорадчим органом при Президентові, який «здійснює нагляд та контроль за нагородною справою в Україні». За різних голів держави цей орган, як правило, очолював Керівник Офісу, Секретаріату чи Адміністрації. За Володимира Зеленського традиція не змінилася. З самого початку її головою був Андрій Богдан, наразі — Андрій Єрмак. Повний перелік членів Комісії можна подивитися ТУТ.

Фото: ОПУ

«Це формальний консультативний орган. Коли ще комісія працювала, то займалася рекомендаціями щодо системи нагород, проводила експертизи відомчих нагород, по встановленню нових, але не формуванням чи перевіркою списків», - зазначив в коментарі LB.ua один із її членів на умовах анонімності. За його словами, більш предметно до обробки списків долучена керівниця Апарату Марія Вітушок, але ця робота більш технічна. LB.ua звернувся до Вітушок за коментарем, однак спілкуватися на задану тему вона відмовилась, пославшись «на нараду».

Також у самому Офісі Президента є Департамент державних нагород. За словами члена Комісії, цей орган також не визначає конкретних людей, а «займається перевіркою поданих документів, паперами». А те, що його головний консультант (Іван Хуторний) теж отримав орден, за словами його колеги, «цілком заслужено, він дуже багато зробив в перші дні війни і до цієї людини питань точно нема».

«У нас є нагороди військових та цивільних осіб. Щодо військових, то пропозиції ми отримуємо від керівництва відповідних відомств. І тут питань теж бути не може. Щодо цивільних, то запитання можуть виникати завжди, адже точні-преточні критерії в законі не виписані, кожен раз це якась індивідуальна історія. Хто приймає фінальне рішення? За Конституцією, це право голови держави. Реально — рішення керівництва ОП», — додав він.

Прессекретарка Керівника ОП Даша Зарівна підтвердила LB.ua, що Андрій Єрмак «погоджував основні ідеї по нагородженню журналістів». «По медійниках основні критерії та імена виходили від нього», - сказала вона.

За більш розширеним коментарем ми звернулися до очільника Міноборони Олексія Резнікова.

Фото: Олексій Резніков / Twitter

«Квоти» як такої, якоїсь конкретної кількості людей, яких я можу подати на нагородження від відомства, не існує. Цього разу я запропонував девʼять чи десять людей, і вони були затверджені. Наприклад, візьмемо фонд «Повернись живим». Зараз його очолює Тарас Чмут (отримав медаль «Захисника вітчизни»), але фонд було засновано Віталієм Дейнегою (орден «За заслуги» другого ступеню) і було б несправедливо відмітити Чмута, але не згадати Дейнегу. Або взяти Олексія Мочанова. Він – волонтер-одинак, якщо можна так висловитися. Активно працює з 2014 року. Коли до нього звертаються хлопці – він просто сідає в машину і їде; везе, що попросять», - розповів Резніков.

«Водночас так історично склалося, що великі нагородження у нас відбуваються до якихось дат, державних свят. І вмістити всіх гідних в один список фізично неможливо. Тому особисто я від початку своєї роботи активно використовую для відзначення людей міністерську вертикаль – в рамках повноважень, зрозуміло. В одному випадку це може бути подяка від міністерства, в іншому – годинники або навіть зброя. Знаю, інші колеги-міністри теж таке практикують. Як приклад, можу згадати, як одразу після звільнення Київщини ми з Германом Галущенком вирішили проїхати деокупованими районами – віддячити людям, які до цього доклалися. Так, у Мощуні (стратегічно важливий напрямок утримувалися силами 72-ї бригади. Докладно про це – в інтервʼю її командира з позивним «Словʼян» для LB.ua) я нагороджував хлопців прямо в окопах. А потім – на Чорнобильській станції. Герман – по своїй вертикалі, я – по своїй, і це були (нагороджені, - ред.) прості роботяги, їхні прізвища не є публічні, але саме вони втримали ситуацію», - розповів очільник Міноборони.

Фото: Міноборони

Міністри та іноземні партнери

Отже, з військовими, волонтерами та пересічними громадянами, які мужньо проявили себе в умовах війни (взяти хоча б харківських комунальників чи водіїв автобусів у прифронтових містах, які виконують свою роботу попри обстріли, що не вщухають) все більш-менш зрозуміло. З журналістами – теж. Як бути з очільниками міністерств?

«У нас була окрема невеличка нарада з цього приводу. Ну, як «нарада», просто Премʼєр усіх зібрав і дуже щиро подякував за роботу під час війни, — розповідає один із членів Кабінету міністрів. — Зазначив, що відзнаки є гідний ледь не кожен із нас, але всіх, ясно, подати неможливо, тому зараз – до дня Незалежності – він виокремить декількох людей. Ну, наприклад, Мінцифри чи МВС – вони ж реально працювали по повній».

Щодо того, як, хто та за яким принципом «ранжує» акторів і близьких соратників – питання без відповіді. Воно важливе й тому, що, за чинними правилами, одну й ту саму людину не можна нагороджувати частіше, аніж раз на три роки. За рідкісними виключеннями – проявлену в бою відвагу, героїчний вчинок тощо. Грубо кажучи – раз на одну президентську каденцію. Що підтверджується і прикладом попереднього очільника держави. І четвертого голови держави. І третього.

Фото: Макс Левін

Ще один вимір держнагород – міжнародний. Як відмічалося на початку, аби відзначити друзів України, які є громадянами інших держав, до Дня Незалежності було підписано окремий наказ. Про алгоритми його наповнення LB.ua розповів заступник керівника ОП Андрій Сибіга.

«Пропозиції щодо нагородження мають право надавати наші посли на місцях. Такі звернення надходять в МЗС, відбувається необхідна робота, потім – в ОП, там також є певні процедури, і, нарешті, виходимо на погодження», - говорить він.

«Цього разу ми точно розуміли, що маємо подякувати друзям України, які підтримують нас постійно, не тільки від початку великої агресії. Звісно, окрема увага – людям, які лобіювали статус України як країни-кандидата на членство в ЄС. Голова Європейської Ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інші. Але не тільки вони. В нашому списку є й «селебретиз». Наприклад, актор Шон Пенн, який перебував в Україні безпосередньо в день великого вторгнення та приїжджав потім. Або співак Боно», - акцентує Сибіга.

За його словами, коли вже є визначеність щодо факту вручення держнагороди, дату оприлюднення Указу Президента намагаються – звісно, за можливості – «підгадати» так, щоб відзнаку можна було вручити особисто. «Додам, як колишній посол, — підкреслює Сибіга (довгий час працював послом України в Туреччині, - ред.), — факт вручення державної нагороди – дійсно важлива подія, і цей інструмент дозволяє нам не просто віддячити нашим друзям за вже зроблене, але й заохотити їх, так би мовити, допомагати нам надалі».

Фото: ОПУ

Наголошує: під час останнього візиту Бориса Джонсона до Києва на площі Конституції, що перед Верховною Радою, було закладено Алею сміливості. Алею, на якій кожний визначний західний діяч, що підтримує Україну, матиме свою зірку-відзнаку. «Рухатимемося за хронологією. Але, звичайно, хотілося б відкривати чергову зірку в присутності її власника», - додає.