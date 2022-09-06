Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
В МЗС вдячні жителям Кельна і Праги, які виступили проти проведення проросійських мітингів у Німеччині і Чехії
В МЗС вдячні жителям Кельна і Праги, які виступили проти проведення проросійських мітингів у Німеччині і Чехії
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Біля окупованого Херсона чути звуки вибухів
Біля окупованого Херсона чути звуки вибухів
ГоловнаПолітика

Посли країн “Великої сімки” в Україні стурбовані законопроєктом про зміну вимог до керівника НАБУ

Законопроєкт вчора пройшов розгляд у профільному комітеті.

Посли країн “Великої сімки” в Україні стурбовані законопроєктом про зміну вимог до керівника НАБУ
Фото: ukrinform.ua

Посли G7 стурбовані законопроєктом 7654 і вважають що він створює правові ризики.

Про це йдеться у повідомленні Групи послів G7 в Україні. 

“Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом 7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, профільний комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт 7654 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів". Документ стосується зокрема порядку призначення і звільнення директора Національного антикорупційного бюро. 

Документ має уніфікувати вимоги до керівництва кількох державних органів, зокрема НАБУ і САП, але є ризик, що він може знищити незалежність антикорупційних органів, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також