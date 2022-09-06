Посли країн “Великої сімки” в Україні стурбовані законопроєктом про зміну вимог до керівника НАБУ

Посли G7 стурбовані законопроєктом 7654 і вважають що він створює правові ризики.

Про це йдеться у повідомленні Групи послів G7 в Україні.

“Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом 7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України”, - йдеться у повідомленні.

Посли #G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій 🇺🇦. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 5, 2022

Нагадаємо, профільний комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт 7654 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів". Документ стосується зокрема порядку призначення і звільнення директора Національного антикорупційного бюро.

Документ має уніфікувати вимоги до керівництва кількох державних органів, зокрема НАБУ і САП, але є ризик, що він може знищити незалежність антикорупційних органів, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.