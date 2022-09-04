ВР невдовзі може розглянути два законопроєкти про подвійне громадянство, – депутат

"Враховуючи тематику та особливо нещодавнє позбавлення двох депутатів Ради громадянства, дискусія буде палкою".

Верховна Рада України на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроєкти про подвійне громадянство в Україні.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

"На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікавих законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д та 6369-д", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт №6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України та передбачає певну лібералізацію в Україні інституту подвійного чи множинного громадянства.

Також цей проєкт закону передбачає посилення механізму щодо позбавлення громадянства. Зокрема, згідно з законопроєктом, підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.

Нардеп уточнив, що другий законопроєкт №6369-д полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави обов’язкового декларування іноземного громадянства.

Документ також передбачає порядок звільнення таких осіб у разі виявлення "незадекларованого" громадянства та заборону для осіб з громадянством країни-агресора займати посади.

"Враховуючи тематику та особливо нещодавнє позбавлення двох депутатів Ради громадянства, дискусія буде палкою", – прогнозує Железняк.

Нагадаємо, колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан готує позови в міжнародні суди через позбавлення його українського громадянства.