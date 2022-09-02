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На Одещині керівника порту викрили на незаконному отриманні 1,5 млн грн зарплати

Про підозру повідомили його заступникам.

Керівнику одного з морських портів та його двом заступникам Одеської області повідомлено підозру у привласненні коштів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами НАБУ викрили протиправну “схему” заволодіння коштами шляхом нарахування заробітної плати”, – йдеться у повідомленні.

У 2020 році, в період боротьби з пандемією Covid-19, тоді ще виконуючий обов’язки директора одного з морських портів України, доручив своєму підлеглому сформувати документ, який міг би обґрунтувати нарахування йому значно більшого розміру заробітної плати. Тоді діяла норма Закону “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, яка обмежувала зарплату працівників подібного рівня сумою у 47 230 тисяч гривень.

Заступник в.о. директора направив головному бухгалтеру підприємства службову записку з незаконним висновком про можливість нарахування коштів. Бухгалтер, який наразі обіймає посаду заступника директора з економіки, своїм підписом схвалив виплату 1 мільйон 480 тисяч гривень зарплатні в.о. директора порту.

1 вересня поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків на робочих місцях фігурантів та в помешканні директора морського порту. Усім трьом учасникам “схеми” повідомлено підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили про викриття шахраїв, які обкрадали громадян під видом оформлення соцвиплат від "Є-підтримки".

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