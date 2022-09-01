Повідомлено про підозру ексдиректору ДП у розтраті 148 тис. доларів, отриманих від оренди суден у Криму, - Офіс генпрокурора

Він перерахував їх на рахунок, відкритий у російському банку.

Прокурорами Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору Державного підприємства "Сервіс" у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, колишній директор Державного підприємства "Сервіс", яке підпорядковано Державному агентству рибного господарства України, у 2014 році перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, незаконно розтратив 147 тис. 500 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Ці кошти були отримані від надання в оренду двох морських суден - траулерів. Після заволодіння коштами він перерахував їх на рахунок, відкритий в російському банку.

Нагадаємо, раніше ДБР завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана II рангу військової частини з АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров", який обстрілював Одесу та Миколаїв. У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів у Криму.