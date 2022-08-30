ДБР повідомило про підозру в держзраді начальнику одного з відділів виправної колонії в Донецькій області

Також повідомлено про підозру колишній співробітниці Новопсковського районного центру зайнятості на Луганщині.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття зрадників, які вирішили перейти на бік ворога. Наразі повідомлено про підозри двом "чиновникам" на окупованих територіях на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

На Донеччині ДБР повідомило про підозру начальнику одного з відділів виправної колонії в Донецькій області, який після повномасштабного вторгнення РФ почав співпрацювати з окупантами та агітував підлеглих перейти на бік ворога.

"Фігурант розслідування обійняв посаду в.о. начальника виправної колонії в незаконно створеному правоохоронному органі "государственная служба исполнения наказаний министерства юстиции" окупованих територій", – йдеться у повідомленні.

Крім того, працівники ДБР встановили, що підозрюваний агітував своїх підлеглих зрадити Україні та співпрацювати з ворогом. Він створив у месенджері групу, в якій пропонував працівникам колонії повернутися та продовжити службу, але на боці окупаційної влади.

Також працівники ДБР повідомили про підозру у колабораціонізмі колишній співробітниці Новопсковського районного центру зайнятості Луганської області.

"Одразу після повномасштабного вторгнення російської федерації, колаборантка відкрито підтримала окупацію України Росією та виправдовувала дії загарбників. У березні місцева чиновниця добровільно погодилась на пропозицію представників так званої ЛНР зайняти керівну посаду та очолити псевдо об’єднане територіальне відділення – "республіканський центр зайнятості" в Новопсковському районі", – повідомляє бюро.

Усім зрадникам повідомлено про підозри за різними частинами ст. 111 КК України (державна зрада, добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення воля.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР перед судом постане ексдиректор райцентру зайнятості на Луганщині, який почав працювати на ворога. Після захоплення Троїцької ТГ в Луганській області посадовець перейшов на бік окупантів.