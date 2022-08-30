Перехоплення ГУР: на Харківщині ЗСУ взяли у кільце ворога

За словами загарбника, у них все дуже погано.

Військовий РФ на Харківщині у розмові з товаришем розповідає, що ЗСУ взяли їх у кільце, а також знищили 7-му роту.

Про це йдеться в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

Загарбник розповідає своєму товаришу про те, що їх оточує українська армія.

"У нас уже ниче не осталось уже, ни воды, ни еды, бл*ть. Практически связи уже нету.... Сегодня еще не стреляли, но они повсюду. Стоят вокруг, повсюду".

Окупант також поскаржився на знищення однієї з їхніх рот.

"Мне сегодня парнишка звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: 7-му роту рас*уярили и медиков рас*уярили. Комбат съ*бался, бл*ть. Бл*ть, я х*й знает, и вообще ниче не говорят".

Нагадаємо, в попередніх перехопленнях росіяни жаліються на складну ситуацію на фронті. "Поранених багато, важкі... Води нема, їжі нема".